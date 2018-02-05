Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4501 от 05.02.2018 под заголовком: Когда вашу работу не ценят

Что делать, если вас не ценят на работе

Шесть советов, как добиться признания

Салли Срок хорошо помнит времена, когда ее недооценивали на работе. Она была главой гостиничного департамента в Francis Ford Coppola Winery. Ее прежний начальник уволился, и Салли с командой перешли под начало нового руководителя. К тому же фирма только что объединила несколько офисов, переместив штаб-квартиру в новое место. «Из-за этого многие начали работать из дома», – вспоминает она.

Салли нравился ее начальник. В том, что она чувствовала себя недооцененной, не было с его стороны ничего личного.«Просто компания поменялась, и у него в приоритете оказались другие департаменты», – говорит она. И все же Салли чувствовала, как ее моральный дух угасал, и понимала, что должна что-то предпринять. Она решила, что может повлиять на ситуацию, если будет обращать внимание на вклад членов команды в общее дело и публично благодарить коллег за хорошие результаты. «Я раздавала благодарности во время наших утренних собраний, и это повлияло на атмосферу среди сотрудников гостиничного департамента», – вспоминает Салли.

31%
на столько увеличивается производительность труда сотрудника, который увлечен работой и чувствует, что его ценят, показал анализ более 100 исследований, проведенный Harvard Business Review
37%
на столько увеличиваются продажи сотрудника, когда работа его увлекает, а начальство – ценит, выяснил Harvard Business Review

Однако за его пределами ничего не изменилось. Коллеги Салли в других отделах по-прежнему чувствовали, что их не ценят. Тогда Салли поговорила с начальником, они устроили мозговой штурм и в результате придумали карточки Grazie. Сотрудникам предложили передавать эти карточки друг другу, когда хотелось кого-то поблагодарить. «Люди были очень рады и раздавать, и получать их, – говорит Салли. – Когда я перестала думать о себе, а вместо этого сконцентрировалась на изменении культуры компании, благодарность и признательность стали частью нашей ежедневной реальности».

Что думают эксперты

Энни Макки, автор книги How to Be Happy at Work, утверждает: «Нет ничего хуже ощущения, что вас не слышат и не видят на работе. Всем нам хочется, чтобы наш труд ценили, поэтому, когда коллеги не обращают внимания на ваш вклад в общее дело, вы перестаете чувствовать себя частью команды». Естественно, в такой ситуации вы еще и начинаете волноваться о своей карьере. «Вы думаете: «Если никто не замечает того, что я делаю, какие у меня перспективы?» – объясняет эксперт. Впрочем, убеждена Карен Диллон, автор книги HBR Guide to Office Politics, вам по силам изменить ситуацию: «Существует множество способов добиться того, чтобы люди понимали и видели, что вы делаете». Самое главное – найти «дипломатичный способ хвалить самого себя».

Будьте реалистичны

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