Что делать, если вас не ценят на работе

Варвара Гранкова

Салли Срок хорошо помнит времена, когда ее недооценивали на работе. Она была главой гостиничного департамента в Francis Ford Coppola Winery. Ее прежний начальник уволился, и Салли с командой перешли под начало нового руководителя. К тому же фирма только что объединила несколько офисов, переместив штаб-квартиру в новое место. «Из-за этого многие начали работать из дома», – вспоминает она.

Салли нравился ее начальник. В том, что она чувствовала себя недооцененной, не было с его стороны ничего личного.«Просто компания поменялась, и у него в приоритете оказались другие департаменты», – говорит она. И все же Салли чувствовала, как ее моральный дух угасал, и понимала, что должна что-то предпринять. Она решила, что может повлиять на ситуацию, если будет обращать внимание на вклад членов команды в общее дело и публично благодарить коллег за хорошие результаты. «Я раздавала благодарности во время наших утренних собраний, и это повлияло на атмосферу среди сотрудников гостиничного департамента», – вспоминает Салли.

31%

на столько увеличивается производительность труда сотрудника, который увлечен работой и чувствует, что его ценят, показал анализ более 100 исследований, проведенный Harvard Business Review

37%

на столько увеличиваются продажи сотрудника, когда работа его увлекает, а начальство – ценит, выяснил Harvard Business Review

Однако за его пределами ничего не изменилось. Коллеги Салли в других отделах по-прежнему чувствовали, что их не ценят. Тогда Салли поговорила с начальником, они устроили мозговой штурм и в результате придумали карточки Grazie. Сотрудникам предложили передавать эти карточки друг другу, когда хотелось кого-то поблагодарить. «Люди были очень рады и раздавать, и получать их, – говорит Салли. – Когда я перестала думать о себе, а вместо этого сконцентрировалась на изменении культуры компании, благодарность и признательность стали частью нашей ежедневной реальности».

Что думают эксперты

Энни Макки, автор книги How to Be Happy at Work, утверждает: «Нет ничего хуже ощущения, что вас не слышат и не видят на работе. Всем нам хочется, чтобы наш труд ценили, поэтому, когда коллеги не обращают внимания на ваш вклад в общее дело, вы перестаете чувствовать себя частью команды». Естественно, в такой ситуации вы еще и начинаете волноваться о своей карьере. «Вы думаете: «Если никто не замечает того, что я делаю, какие у меня перспективы?» – объясняет эксперт. Впрочем, убеждена Карен Диллон, автор книги HBR Guide to Office Politics, вам по силам изменить ситуацию: «Существует множество способов добиться того, чтобы люди понимали и видели, что вы делаете». Самое главное – найти «дипломатичный способ хвалить самого себя».

Будьте реалистичны

