Кому нужна социальная сеть Роструда

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Варвара Гранкова

Чиновники ведомства, занимающегося контролем и надзором в сфере труда и занятости, занялись непривычным делом – развитием соцсети. Как сообщил руководитель Роструда Всеволод Вуколов, ведомство запустило социальную сеть SkillsNet на базе портала «Работа в России». По данным сайта госзакупок, в конце декабря 2017 г. Роструд объявил конкурс на услуги развития и сопровождения информационных систем Роструда, поддерживающих занятость населения, включая портал «Работа в России». Контракт на 145,3 млн руб. был заключен с «дочкой» IBS – ООО «Бюджетные и финансовые технологии». По словам Вуколова, затраты на саму соцсеть составили 14,5 млн руб.

Пользователи SkillsNet смогут создавать профили, посты и обмениваться сообщениями с коллегами и работодателями. Регистрироваться надо будет через учетную запись на портале «Госуслуги» (сейчас – просто на самом сайте SkillsNet). По функциям SkillsNet напоминает LinkedIn, но, по словам Вуколова, государство несет ответственность за опубликованную в SkillsNet информацию – и этим российская сеть отличается от американской. «Ведомости» выяснили, возможно ли сейчас в России с нуля создать социальную сеть а-ля LinkedIn, особенно при участии государства.

Быстрота перевода

После блокировки LinkedIn в России действует несколько деловых социальных сетей, самые известные – Professionali.ru и Business Family. По данным исполнительного директора Professionali.ru Марии Лемешкиной, сеть рассчитана на российских менеджеров и офисных работников. В ней зарегистрировано более 6,7 млн пользователей. Business Family, по словам ее основателя Алексея Жаркова, делает ставку не столько на онлайн-общение, сколько на очные встречи, часть из них платные. Жарков рассказал, что в соцсети зарегистрировано более 500 000 человек, но главный показатель для компании – физическая посещаемость мероприятий, организуемых Business Family, в год на них приходит около 30 000 человек. По оценкам Жаркова, на разработку, поддержку и развитие соцсети деловых контактов уходит 1,5–2 млн руб. в месяц, а на раскрутку понадобится до двух лет.

На самом деле сеть создается не с нуля. На портале «Работа в России» находится 1,3 млн вакансий от служб занятости и работодателей, а также почти 600 000 резюме, и база зарегистрированных пользователей перенесена в SkillsNet, сообщил Вуколов. Пользователи портала автоматически получают профили в SkillsNet, им нужно лишь заполнить дополнительные поля. По данным Роструда, в первый день запуска в сети зарегистрировалось 7400 человек. Прогнозов численности пользователей Роструд не дал.

Представитель «Почты России» рассказал, что предприятие обращается в службы занятости (а через них использует и портал «Работа в России») для найма специалистов и массового подбора линейного персонала. Сейчас «Почта России» знакомится со SkillsNet, сообщил он. Представитель Объединенной судостроительной корпорации рассказал, что компания пользуется «Работой в России», собирается пользоваться и сетью SkillsNet.

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