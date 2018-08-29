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Менеджмент / Образование

Как повысить свои шансы на карьерный успех

Найдите время на учебу и размышления, реструктурируйте социальные связи и используйте принципы правильного тайминга
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С началом учебного года людям часто хочется окинуть свежим взглядом свою работу, заново оценить перспективы продвижения по службе и сделать очередные шаги для приобретения нового опыта. Три недавно вышедшие книги дают инструменты работы с тремя важными элементами карьерного успеха: непрерывным обучением, работой с социальными связями и правильным таймингом.

Непрерывное обучение

Автор книги «Никогда не прекращайте учиться: идите в ногу со временем, изобретайте себя заново и процветайте» (Never Stop Learning: Stay Relevant, Reinvent Yourself, and Thrive.) профессор Брэдли Стаатс утверждает, что трудности, с которыми сталкивается большинство людей в попытках найти свободное время на размышления и обучение, во многом мнимые. Чтобы найти нужное время, зачастую нужно просто избавиться от неэффективной «склонности к действию». В книге он приводит пример из сферы футбола: «Исследование серий пенальти в профессиональных футбольных соревнованиях выявило, что после 49,3% ударов вратари отпрыгивают влево, в 44,4% случаев – вправо, а остаются стоять в центре ворот лишь в 6,3% случаев. Однако вероятность того, что мяч полетит влево, вправо или по центру, – 32,2%, 28,7% и 39,2% соответственно. Оставаясь на месте, вратари могли бы отбивать 33,3% ударов, а прыгая в левую или в правую сторону ворот – всего 14,2% или 12,6% соответственно. Если вратари имеют шанс отбить вдвое больше ударов, не двигаясь с места, почему же они так не делают? Это происходит по той же причине, по которой мы не находим времени подумать и перезагрузиться: слишком уж часто на нас давит своего рода склонность к действию. Мы предпочитаем, чтобы нас видели занятыми какой-то деятельностью, а не ничем».

Люди обычно сосредоточены на обучении через действие, и до определенного момента это работает. Но нейробиология доказывает, что рефлексивное обучение, т. е. обучение на основе изучения собственного опыта, позволяет осмыслить то, что мы уже знаем, но не успели как следует понять, а также нащупать взаимосвязи между новыми идеями.

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