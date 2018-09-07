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Главными ценителями шапок Николая Шуева (на фото в центре) стали его друзья, скейтбордисты и сноубордисты Личный архив

Скейтбордист из Чебоксар начал вязать красные шапки а-ля Жак-Ив Кусто. Оригинальный дизайн и красивая легенда помогли ему удержаться на конкурентном рынке

30-летний Николай Шуев из Чебоксар катается на скейтборде с 17 лет. А шапка для скейтбордиста – не только функциональный предмет одежды, но и символ статуса. Но в магазинах продавались только неказистые российские головные уборы или дорогие западные, вспоминает Шуев.

Осенью 2012 г. Шуев решил сам связать шапку, которая понравилась бы ему и его друзьям. Но он никогда не держал в руках спицы и обратился к подруге-бухгалтеру, которая увлекалась рукоделием. Шуев купил для нее домашнюю вязальную машину за 70 000 руб. и пряжу. Он тогда трудился маркетологом в интернет-магазине, сбережений хватило. Знакомый художник посоветовал связать красную шапку с отворотом, похожую на ту, что носил французский исследователь Жак-Ив Кусто. Так появилось и название марки – Kusto, очень созвучное с фамилией океанолога.

В 2017 г. Шуев продал более 6300 шапок Kusto на 3,8 млн руб. Сейчас шапки и балаклавы 32 цветов представлены в 30 магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и регионов. В рознице они стоят от 900 до 1450 руб. за штуку.