Почему тимбилдинг – пустая трата времени

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Варвара Гранкова

Большинство корпоративных тимбилдингов – пустая трата времени и денег. Говорю вам это как специалист, у которого за плечами более 25 лет исследований и практики в области командной эффективности. 17 из них я проработал в Mars, международной семейной компании стоимостью $35 млрд, главным приоритетом которой является всестороннее сотрудничество.

Вкладывая деньги в тимбилдинг, компании часто отдают предпочтение выездным активностям вроде боулинга или лазания по веревочным лестницам. Иногда выбор получается слишком уж нетривиальным. Один директор по маркетингу и продажам рассказывал мне, как его с еще 20 коллегами привезли в Лондон, поселили в дорогом отеле, а потом учили танцевать хаку, ритуальный танец новозеландских маори. Вероятно, это должно было укрепить взаимоотношения и командный дух. На деле это вызвало смущение и цинизм. Несколько месяцев спустя потерпевшее неудачу подразделение было продано.

В свое время Mars тоже попалась на эту удочку. До того как компания начала тщательно изучать концепцию сотрудничества в коллективе, мы могли потратить тысячи долларов на оркестр, который проводил час с группой топ-менеджеров на выездном мероприятии и якобы помогал им обрести гармонию в совместной работе. Это была прелестная метафора и интересный опыт, но он никак не влиял на эффективность работы руководителей.

В краткосрочной перспективе такие события действительно помогают сотрудникам почувствовать себя ближе друг к другу – совместно пережитые эмоции связывают людей. Тем не менее эти связи не выдерживают ежедневного напряжения, которое есть в любой организации, ориентированной на достижение результатов.

Ответственные индивидуалисты

В 2011 г. руководители HR-направления в Mars решили, что мы должны тщательно изучить нашу международную команду и понять, как добиться максимальной командной эффективности. В результате исследования, которым руководил я, мы выяснили: большинство представлений – наших и не только – о тимбилдинге неверны. Но самое главное – мы поняли, что качество сотрудничества определяется не столько близкими отношениями и уровнем доверия в команде, сколько индивидуальными мотивами каждого отдельно взятого участника.