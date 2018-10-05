Менеджмент / Управление

Что мешает компаниям улучшать цифровые навыки сотрудников

Они сталкиваются с тремя серьезными кадровыми проблемами
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Поиск специалистов в сфере цифровых технологий – одна из наиболее сложных задач, с которыми сегодня сталкиваются компании. Особенно трудно приходится крупным традиционным компаниям, работающим в отраслях, где не наблюдается заметного роста (например, целлюлозно-бумажной отрасли, металлургии, авиации), и удаленным от мегаполисов, где живут специалисты по анализу данных.

Поскольку эти компании не могут похвастаться высокой прибылью и не могут платить зарплаты, как в Кремниевой долине, им приходится творчески подходить к вопросу найма и развития персонала. В нашем исследовании, охватившем деятельность 12 промышленных предприятий в Германии и странах Скандинавии, мы изучили, как компании пытаются улучшить цифровые навыки своих сотрудников – от создания акселераторов до обучения персонала, и наблюдали, какие проблемы возникают из-за этого.

Вот три самые большие проблемы, которые мы обнаружили.

Интегрировать специалистов по цифровым технологиям в основной бизнес

Многие компании создают акселераторы или другие подразделения, отвечающие за развитие цифровых возможностей. Например, только в одном Берлине в компаниях Axel Springer, Bayer, Lufthansa, McKinsey, Boston Consulting Group, E.On, RWE, Deutsche Bahn, Metro и ProSieben действуют акселерационные программы, направленные на развитие предпринимательского мышления и поиск прорывных бизнес-моделей. Даже StoraEnso – целлюлозно-бумажная компания, основанная в 1288 г. и считающаяся старейшей корпорацией в мире, запустила программу цифровой акселерации.

Многие акселераторы расположены там, где сами компании не имеют офисов, но именно в этих городах находятся цифровые интеллектуальные ресурсы. Например, акселератор компании StoraEnso работает в сотрудничестве с Университетом Аалто в Хельсинки (городе, где появились на свет Angry Birds), а большая часть НИОКР и производства компании по-прежнему находится в ее офисах в обширных лесах Финляндии и Швеции.

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