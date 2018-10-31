Как стать внештатником международной компании

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Варвара Гранкова

Политики укрепляют границы своих стран, защищаясь «от чужаков». После десятилетий, когда глобализация казалась непреодолимой экономической силой, все внезапно заговорили о «деглобализации».

Однако усиливается противоположный тренд, находящийся вне поля зрения политиков и за пределами их контроля. Развитие экономики совместного потребления ускоряет рост глобального онлайн-рынка удаленной рабочей силы. А это еще одно проявление глобализации в самом чистом виде.

С экономикой совместного потребления в первую очередь ассоциируются такие компании, как Uber или Deliveroo – сервисы, соединяющие клиентов и находящихся поблизости исполнителей физической работы, например водителей или курьеров. Все видят, как эти сервисы меняют традиционный подход к найму рабочей силы. Однако в новой экономике существует и другой тип платформ: они специализируются на секторе услуг, которые оказываются удаленно. Компании и частные лица делят работу на серию заданий – от ввода данных или перевода на другие языки до написания программного кода или авторского текста. Эти задания предлагаются к выполнению через такие платформы, как Upwork, Freelancer и Fiverr. Работники, которые физически могут находиться в любом уголке мира, предлагают свою цену за выполнение заказов. Это похоже на eBay, только применительно к рынку труда. Эта отрасль новой экономики, которую иногда называют «человеческим облаком», стремительно растет. Крупнейшая платформа, калифорнийская Upwork, недавно вышла на биржу NASDAQ и имеет рыночную капитализацию около $1,9 млрд.