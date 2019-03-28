Как инженер стал сочинять именные детские сказки

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Варвара Гранкова

Многие детские сказки – страшные и даже кровожадные, говорит 30-летний Алексей Готовцев. В «Красной Шапочке» волк съел бабушку, в «Колобке» лиса проглотила главного героя, а в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра Пушкина мачеха выгнала падчерицу в лес, а затем угостила ее отравленным яблоком. Готовцев, по образованию инженер, мечтал создавать добрые сказки. В 2016 г. он основал компанию «Букерсон», которая издает именные сказки для детей под заказ – в них главными героями становятся конкретный ребенок и его родители. Готовцев заплатил копирайтеру, который написал несколько сказок с несложным сюжетом. Например, мама дарит сыну волшебные краски, с их помощью он тушит пожары и рисует бездомному коту хозяина, тот оживает. В другой сказке девочка знакомится с дождиком, веселит его и на небе появляется радуга. Иллюстрации для сказок нарисовала знакомая художница. Пользователи выбирают понравившиеся сказки на сайте, заполняют анкету, указывая имя, пол и возраст ребенка, имена родителей, бабушек и дедушек – затем имена вставляют в шаблонный текст. На обложку книги можно поместить фотографию ребенка, а на последних страницах – семейные фото. Родители также могут добавить поздравления и напутствия ребенку. Стоимость одного экземпляра – 2000–4500 руб. На запуск проекта Готовцев потратил около 100 000 руб. – на гонорар иллюстратору и автору, а также на печать пробных экземпляров в типографии. Идея понравилась. В 2016 г. «Букерсон» выпустил именных книг примерно на 2 млн руб., а в 2018 г. – вдвое больше, на 4 млн руб., чистая прибыль составила более 50%, говорит Готовцев. Сейчас у «Букерсона» 20 коротких сказок на разные темы.

Три миллиона книжек

37-летняя Оксана Козырева из Владивостока была озабочена тем, что ее 10-летний сын Марат редко берет в руки книги и много времени проводит за компьютером. Козырева увидела в Instagram рекламу «Букерсона» и заказала сказку для мальчика. Книга так и называлась – «Сказки про Марата», Марат был главным героем всех сюжетов, в них также участвовали родители и лучший друг мальчика. Например, в одном из сюжетов Марат заснул за компьютером и попал в приключенческую онлайн-игру. Козырева рассказывает, что сын внимательно прочитал книгу и даже несколько раз к ней возвращался. Но сказки не решили главной проблемы – Марат все равно продолжает много времени сидеть в интернете, признается Козырева.

Персональные истории увлекательнее обычных сказок, утверждает Готовцев. Ребенок слышит свое имя, узнает в героях родственников, видит семейные фотографии, внимательно слушает и часто просит перечитать, объясняет он. Родители покупают книги «Букерсона» с самыми разными целями – чтобы приучить ребенка к чтению, показать, что надо слушаться родителей, что не следует жадничать или бояться темноты. Именные книги могут помочь взрослым начать сложный разговор с малышом или узнать о его внутренних переживаниях, считает детский психолог Маргарита Табунова.