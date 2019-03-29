Как поступают действительно умные руководители
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Бенджамин Франклин понимал, что он умнее многих своих современников. Но он был также достаточно умен для осознания, что не может быть прав во всем. Поэтому каждый спор он начинал примерно с таких слов: «Я могу ошибаться, но...» Такое вступление не только успокаивало собеседников: им оно помогало не принимать разногласия слишком близко к сердцу, а самому Франклину – психологически настроить себя и быть более открытым к новым идеям.
Нам нужны креативные и гибкие лидеры, которые не только достаточно умны и решительны для того, чтобы мотивировать окружающих на новые достижения, но и обладают так называемым открытым мышлением – гибкостью, позволяющей мыслить вне привычных рамок, признавать ошибки и приспосабливаться к изменяющимся условиям.
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