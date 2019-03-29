Менеджмент / Карьера

Как поступают действительно умные руководители

И почему непоколебимость и решительность – не самые лучшие качества лидера

Бенджамин Франклин понимал, что он умнее многих своих современников. Но он был также достаточно умен для осознания, что не может быть прав во всем. Поэтому каждый спор он начинал примерно с таких слов: «Я могу ошибаться, но...» Такое вступление не только успокаивало собеседников: им оно помогало не принимать разногласия слишком близко к сердцу, а самому Франклину – психологически настроить себя и быть более открытым к новым идеям.

Нам нужны креативные и гибкие лидеры, которые не только достаточно умны и решительны для того, чтобы мотивировать окружающих на новые достижения, но и обладают так называемым открытым мышлением – гибкостью, позволяющей мыслить вне привычных рамок, признавать ошибки и приспосабливаться к изменяющимся условиям.

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Комментарии
Korsikanec
10:11 31.03.2019
М-дааа, но это уж точно не про российских руководителей...
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