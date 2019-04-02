Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4787 от 03.04.2019 под заголовком: Плохой сервис выгоден

Чем выгодно плохое обслуживание клиентов

Поставщики услуг заявляют, что качество сервиса для них важнее всего, но на самом деле это не так

Поставщик услуг не оправдал ожиданий, и вы рассчитываете получить компенсацию. Однако, позвонив в службу поддержки, чтобы подать жалобу, вы либо попадаете на автоматическое голосовое меню, либо долго ждете ответа оператора, либо оператор отвечает, что не уполномочен возвращать ваши деньги.

Американские потребители держат трубку в ожидании ответа оператора в среднем по 13 часов в год. По данным исследования Майка Демарэ от 2010 г., опубликованного в журнале Cost Management, трети клиентов, обращающихся с жалобами, приходится два раза или больше звонить в компанию, чтобы решить проблему. И это не считая тех, кто с раздражением сдается после первого же звонка. Согласно опросу, проведенному в 2017 г. компанией Customer Care Measurement & Consulting совместно со школой бизнеса им. Уильяма Кэри при Университете штата Аризона, более 75% потребителей с жалобами были явно не удовлетворены опытом общения с отделом клиентского обслуживания.

Все это несколько противоречит заверениям многих компаний о том, что качество сервиса для них важнее всего. Взять хотя бы United Airlines, входящую в число худших компаний по обслуживанию клиентов. Эта компания заявляет, что качество сервиса делает ее «лидером авиационной индустрии». По данным опросов, проводимых в течение длительного времени, потребители, как правило, негативно оценивают уровень обслуживания и считают, что со временем он только снижается.

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