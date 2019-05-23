Как три выпускника ИТМО придумали карманного экскурсовода

Он мало кому нужен в России, но востребован в Европе

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Станислав Петряков, Александр Головатый и Кирилл Чернаков (слева направо) во время учебы в ИТМО увлекались квестами. Потом увлечение стало бизнесом Евгений Егоров / Ведомости

Идея туристического бизнеса у 28-летнего Александра Головатого, окончившего ИТМО, выросла из увлечения квестами. Весной 2017 г. он вместе с друзьями – студентами ИТМО Станиславом Петряковым и Кириллом Чернаковым – запустили платное мобильное приложение Surprise Me. С его помощью пользователи могли создавать квесты для себя и друзей – например, составлять маршруты по необычным местам города с викторинами и заданиями для участников. Но спроса не было, вспоминает Головатый.

По заказу одного из клиентов партнеры сделали квест в Петропавловской крепости. Возникла новая идея – почему бы не предлагать онлайн-экскурсии с элементами квестов? Пользователь в приложении выбирает маршрут и посещает достопримечательности, указанные на карте. Он движется по маршруту и, когда приближается к цели, видит на экране смартфона короткую историческую справку о месте и приглашение послушать аудиозапись рассказа. Время от времени приложение предлагает пользователю поучаствовать в викторине или отгадать загадку. Для создания маршрутов сервис Surprise Me стал привлекать внештатных авторов – профессиональных гидов, архитекторов и местных жителей.