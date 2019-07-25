Как подруги из Хабаровска торговали книгами в коробках

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Анастасия Трендберг и Светлана Костылева (слева направо) начали книжный бизнес с литературного блога Личный архив

28-летние подруги из Хабаровска Анастасия Трендберг и Светлана Костылева придумали, как заинтересовать людей покупкой бумажных книг, в то время как растет популярность книг электронных. Летом 2016 г. они запустили сервис доставки по подписке ReadmeBox. Идея заключалась в том, что пользователь заказывает подборку по определенной теме, но не знает, какие именно книги ему достанутся. Раз в месяц ему приходит «черный ящик». В это время как раз вошли в моду подобные сервисы доставки одежды и косметики, вспоминают подруги. Девушки заказали книги в интернет-магазине, разложили их в 30 коробок и выставили на продажу в Instagram. За несколько часов все раскупили, вспоминает Костылева. Подруги ввели подписку на три месяца, полгода или год. Коробка с двумя книгами стоит 1500 руб., а с тремя книгами – 1800 руб. Каждый месяц девушки по «Почте России» отправляли по 100–150 коробок в регионы России и за рубеж.

Использовав этот опыт, Костылева и Трендберг открыли в Хабаровске книжный офлайновый магазин «Ремарк’а» в декабре 2017 г. Светлана, Анастасия и ее супруг – фотограф Виктор Трендберг зарегистрировали ООО «Ремарка букс». В запуск вложили 1,3 млн руб. – большую часть суммы Костылевой дали члены семьи, которые незадолго до этого продали недвижимость. Подруги долго искали удачное место для магазина, учились работать с издательствами и правильно подбирать ассортимент. В 2018 г. выручка лавки «Ремарк’а» составила 12 млн руб., а чистая прибыль – 2,5 млн, по данным Костылевой. Ежемесячная выручка в 1 млн руб. для небольшого магазина в 30 кв. м в регионе – отличный результат, говорит Александр Альперович, гендиректор издательства Clever (имеет монобрендовую сеть из 12 книжных магазинов небольшого формата в регионах).

Блог и клуб

Костылева и Трендберг начинали с литературного блога. Еще в 2015 г. они поставили цель читать по 52 книги в год. И каждую неделю писали в Instagram короткие рецензии о прочитанном. Костылева работала юристом в небольшой аудиторской компании, Трендберг – бизнес-тренером отдела продаж в компании – дистрибуторе бытовой химии. Девушкам наскучила офисная работа, художественная литература была отдушиной. У литературного блога появились подписчики, и осенью 2015 г. подруги открыли книжный клуб. Через знакомых нашли небольшое помещение, завели отдельную страницу в Instagram. Встречи были бесплатными, проходили один раз в месяц. В мае 2016 г. у страницы книжного клуба в Instagram было больше 2000 подписчиков, девушки подумали, что можно монетизировать эту аудиторию. Так и возникла идея ReadmeBox.