Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4867 от 01.08.2019 под заголовком: Как корпорациям работать со стартапами

Почему венчурные проекты корпораций не дают результата

И как повысить эффективность работы со стартапами

Исследования, проведенные школой бизнеса IESE совместно с директорами по инновациям в США, Азии и Европе, демонстрируют, что приблизительно три четверти корпоративных венчурных инициатив не достигают желаемых целей. Мы побеседовали более чем со 120 директорами по инновациям из 22 отраслей. Они поделились проблемами, которые сорвали (или поставили под угрозу срыва) их проекты, и описали методы, которые применяли для их преодоления.

1. Повысить ценность венчурных инвестиций для остальных бизнес-подразделений. Часто директора основных подразделений, генерирующих выручку, не хотят сотрудничать с корпоративным венчурным подразделением и не считают работу со стартапами стратегически важной. Что сводит на нет усилия венчурного подразделения.

Когда такая проблема возникла в крупной компании, оказывающей медицинские услуги, ее директор по инновациям сделала две вещи. Она передала подразделению корпоративных венчурных инвестиций функцию исследования рынков. Она потребовала, чтобы подразделение не только занималось разработкой новых продуктов, но и выявляло внешние угрозы, анализировало решения, разработанные конкурирующими компаниями, и определяло возможности роста для компании. Кроме того, она равномерно разделила затраты на тестирование концепций между материнской компанией, подразделением корпоративных венчурных инвестиций и тем бизнес-подразделением, которому они выгодны.

В итоге директор по инновациям привлекла на свою сторону директоров подразделений. Они поняли, что могут посвящать больше времени разработке продуктов и услуг, зная, что венчурное подразделение обеспечит их последними данными о рынке. Они также стали материально заинтересованы в успехе корпоративных венчурных проектов.

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