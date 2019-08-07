Работодатели не хотят нанимать менеджеров, у которых есть свой бизнес

И для этого у них есть веские основания

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Варвара Гранкова

Недавно руководитель компании, консультирующей стартапы, пришел устраиваться в Сбербанк на руководящую должность. На финальном собеседовании ему сообщили, что для трудоустройства необходимо закрыть компанию или оформить ее на другого человека. Соискатель отказался – мол, консалтинговый бизнес приносит хороший доход и закрывать его ради карьеры в банке нет смысла.

«Ведомости» спросили Сбербанк, действительно ли закрытие ИП или юрлица – обязательное условие найма. Представитель Сбербанка ответил, что банк принимает на работу кандидатов, которые имеют ИП или являются совладельцами сторонних компаний. Однако соискатель обязан задекларировать свой бизнес при приеме на работу, чтобы можно было оценить возможный конфликт интересов, продолжает он. Это правило касается и всех уже нанятых сотрудников банка – они обязаны сообщить компании, если открыли ИП или юрлицо. В противном случае работника привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщил представитель банка.

Работодатели обычно просят рекрутеров заранее узнавать, есть ли у кандидата на руководящую должность юрлицо или ИП, рассказывает руководитель департамента подбора персонала для hi-tech рынка компании Kontakt InterSearch Russia Анастасия Овчаренко. Им важно знать, что бизнес кандидата не пересекается с деятельностью работодателя, продолжает она. Но часто у работодателя нет времени проверять бизнес кандидата на конфликт интересов – они просто отказывают всем, у кого есть ИП или юрлицо, отмечает консультант по подбору персонала Сергей Моженин. Проще взять на работу менеджера без собственного бизнеса, продолжает он.

Многие работодатели опасаются, что сотрудник будет отвлекаться на собственный бизнес и меньше времени уделять непосредственной работе, говорит Овчаренко. Представитель Сбербанка сказал, что сотрудникам не запрещено заниматься бизнесом в свободное время, но при условии, что такая деятельность не нанесет ущерб работе в банке.