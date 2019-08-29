Как бывший учитель труда сделал бизнес на топорах

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Ильдар Аблиев и Алексей Синцов (слева направо) начинали с производства сундуков, но заработали на топорах Личный архив

Художник по металлу Ильдар Аблиев открыл первую столярную мастерскую в учебном классе общеобразовательной школы. В 2012 г. он переехал из Нижневартовска в Екатеринбург со своей супругой и устроился учителем труда в школу на окраине города. Аблиев учил детей работать на токарном станке, делать скворечники и кормушки для птиц, металлические брелоки и настольные лампы. Учебный класс был хорошо оборудован, директор школы разрешил Аблиеву оставаться после уроков и выполнять мелкие заказы на продажу в школьной мастерской. Там он изготавливал сундуки для знакомых. На выручку от продажи изделий покупал инструменты. Но через год Аблиев уволился из школы. Не смог найти общий язык со своенравными подростками, признается он. Нужно было искать новое место.

Аблиев позвал в партнеры двух давних друзей: социолога Алексея Синцова из Екатеринбурга и технолога-машиностроителя Виталия Лунева из Лангепаса. Летом 2013 г. приятели арендовали небольшое помещение в Верхней Пышме, недалеко от Екатеринбурга, и открыли мастерскую «Аника». На запуск потратили 150 000 руб. Банки не давали ссуды начинающим предпринимателям, пришлось оформлять кредитную карту, вспоминает Синцов. Первое время они выпускали шкафы, кровати и тумбы по заказу знакомых. А в 2015 г. клиент попросил изготовить кованый топор. Тогда приятели еще не знали, что топоры станут самым ходовым товаром мастерской.

Сейчас «Аника» выпускает топоров в среднем на 700 000–800 000 руб. в месяц, говорит Синцов. Они продаются в 10 магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. Один топор в рознице стоит 6000–8000 руб.

Средневековая мебель