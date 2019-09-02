Какие ошибки допускают топ-менеджеры, меняя корпоративную культуру

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Варвара Гранкова

Корпоративная культура аморфна: не существует рычагов, способных быстро и точно сдвинуть ее в нужном направлении. Сегодня руководство компаний уделяет культуре повышенное внимание. По данным исследований консалтинговой фирмы Gartner, на квартальных совещаниях в 2016 г. гендиректора упоминали вопросы культуры на 7% чаще, чем в 2010-м. Опросы генеральных и директоров по кадрам свидетельствуют: важнейшим аспектом руководства коллективом становится улучшение культуры компании. Но результаты пока скромные: средняя фирма ежегодно тратит примерно по $2200 на сотрудника в попытке улучшить корпоративную культуру (существенная доля этих средств уходит на консультантов, опросы и семинары) – но лишь 30% директоров по кадрам сообщают о нормальной окупаемости таких инвестиций.

В стремлении поднять культуру к новым высотам многие лидеры выбирают не те инструменты. Опросив более 7500 сотрудников и почти 200 менеджеров по персоналу в глобальных компаниях и проведя глубинные интервью со 100 такими менеджерами, Gartner опубликовала отчет о самых эффективных и неэффективных способах трансформации корпоративной культуры. Чтобы повысить шансы на успех, в отчете рекомендовано избегать трех ошибок.

Не используйте для описания культуры расхожие эпитеты. Поскольку культура зыбка и сложна в описании, лидеры часто ограничиваются набором уже набивших оскомину определений: высокоэффективная, сплоченная, инновационная, клиентоориентированная, предпринимательская, нацеленная на результат, прозрачная, доверительная и т. д. Gartner изучала, как выбор одного из этих эпитетов влияет на реальное достижение целей по выручке, и обнаружила, что никак, – значит, пользы от них никакой. Причина одна – несоответствие красивых речей и реальности. Брайан Кьюри, управляющий вице-президент Gartner по исследованиям в HR, называет этот эффект «разрывом между словом и делом»: сотрудники видят во вдохновенных речах лидеров лицемерие.