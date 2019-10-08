Как показать, что вы умеете мыслить стратегически

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

Демонстрируя навыки стратегического мышления, вы даете начальству понять, что способны думать самостоятельно и принимать решения, определяющие будущее организации. Вы показываете, что принимаете решения с учетом того, как эти решения затронут другие подразделения организации и как на них отреагируют во внешнем мире. Но развитие и демонстрация этих навыков – совершенно разные задачи.

Развитие навыков стратегического мышления требует решения стратегических вопросов, способности обдумывать большое количество информации, любознательности и умения выявлять повторяющиеся модели и находить между ними новые связи. Именно поэтому программы развития лидерских навыков сотрудников часто включают ротацию должностей, кросс-функциональные проекты и личное общение с руководителями высшего звена – все это ускоряет развитие стратегического мышления.

Демонстрация стратегического мышления требует проявить себя маркетологом, специалистом по продажам и инициатором изменений. Чтобы обратить на себя внимание начальника и коллег, вам придется часто и много рассказывать о своих стратегических усилиях, а также брать на себя смелость спорить с другими, предлагать и реализовывать стратегические идеи.

Какие шаги необходимо предпринять, чтобы продемонстрировать навыки стратегического мышления? Реальный пример: Тим Уотерс (имя изменено), вице-президент компании – поставщика медицинских товаров, надеялся получить должность глобального старшего вице-президента, но чувствовал, что обсуждение вопроса о его повышении застопорилось. У Тима была репутация руководителя, своевременно реагирующего на запросы подразделений компании, и он неустанно и эффективно поддерживал четкое функционирование цепочки поставок. К своему удивлению, из неформальной беседы с руководителем отдела кадров, своим давним коллегой и другом, он узнал, что нескольких влиятельных руководителей беспокоит, что Тиму не хватает навыков стратегического мышления. Они считали, что Тим хорошо поддерживает налаженную работу, но не предлагает изменений в организации и не интересуется стратегией. Стратегическое мышление у Тима было хорошо развито, но начальство не видело этого. Ему надо было учиться демонстрировать эти навыки.