Что делать людям, чтобы роботы не лишили их работы
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По оценкам недавнего исследования, проведенного компанией Forrester, только в этом году 10% рабочих мест в США будут автоматизированы. Другое исследование, проведенное компанией McKinsey, показывает, что в течение ближайших 10 лет будет автоматизировано около половины всех рабочих мест в США.
Машины займутся повторяющейся и монотонной работой, такой как расшифровка рентгеновских снимков (роль рентгенологов может вскоре значительно сократиться), вождение грузовиков и обслуживание складских помещений. Много было написано о том, какого рода работа исчезнет, однако существует еще одна не столь подробно изученная сторона проблемы: какие задачи будут выполнять машины в тех специальностях, которые уцелеют.
Рассмотрим работу врача-терапевта. Понятно, что диагностику болезней машины скоро будут выполнять лучше, чем люди (если уже не выполняют). Машинное обучение удивительно эффективно при наличии наборов данных для обучения и тестирования, что как раз применимо к здравоохранению. Однако варианты лечения нужно обсудить с пациентом и его семьей – эта функция вряд ли будет автоматизирована в обозримом будущем.
Теперь представим совершенно другую работу – бариста. В Сан-Франциско Cafe X заменило всех сотрудников роботами-манипуляторами, которые за приготовлением горячих напитков развлекают посетителей своими забавными жестами. Однако даже в Cafe X работает живой человек, который показывает клиентам, как пользоваться роботами для заказа напитков, и решает проблемы, возникающие у автоматических бариста.
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