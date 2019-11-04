Что делать людям, чтобы роботы не лишили их работы

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Варвара Гранкова

По оценкам недавнего исследования, проведенного компанией Forrester, только в этом году 10% рабочих мест в США будут автоматизированы. Другое исследование, проведенное компанией McKinsey, показывает, что в течение ближайших 10 лет будет автоматизировано около половины всех рабочих мест в США.

Машины займутся повторяющейся и монотонной работой, такой как расшифровка рентгеновских снимков (роль рентгенологов может вскоре значительно сократиться), вождение грузовиков и обслуживание складских помещений. Много было написано о том, какого рода работа исчезнет, однако существует еще одна не столь подробно изученная сторона проблемы: какие задачи будут выполнять машины в тех специальностях, которые уцелеют.

Рассмотрим работу врача-терапевта. Понятно, что диагностику болезней машины скоро будут выполнять лучше, чем люди (если уже не выполняют). Машинное обучение удивительно эффективно при наличии наборов данных для обучения и тестирования, что как раз применимо к здравоохранению. Однако варианты лечения нужно обсудить с пациентом и его семьей – эта функция вряд ли будет автоматизирована в обозримом будущем.

Теперь представим совершенно другую работу – бариста. В Сан-Франциско Cafe X заменило всех сотрудников роботами-манипуляторами, которые за приготовлением горячих напитков развлекают посетителей своими забавными жестами. Однако даже в Cafe X работает живой человек, который показывает клиентам, как пользоваться роботами для заказа напитков, и решает проблемы, возникающие у автоматических бариста.