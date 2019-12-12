Как технологии изменят высшее образование
В своем выдающемся эссе 1869 г. «Новое образование» (The New Education) Чарльз Элиот наметил общие направления развития образования. В этом эссе Элиот, который в 1869 г. стал президентом Гарвардского университета и занимал этот пост рекордные 40 лет, представил весомые аргументы в пользу постоянного обновления программы и методики обучения, чтобы образование могло идти в ногу с развитием общества. Спустя 150 лет такой подход все еще сохраняет свою актуальность.
Сегодняшние преподаватели должны переосмыслить высшее образование в реалиях нового мира, в котором правят технологии. Президент Университета Карнеги – Меллона Фарнам Джаханян недавно заметил: «Беспрецедентные темпы социальных перемен делают реформы еще более неотложными. Высшее образование – двигатель прогресса в экономике знаний, и на него оказывается огромное давление».
Из-за развития технологий рабочие места и компетенции меняются быстрее, чем люди или организации могут адаптироваться. Глобальный индекс компетенций Coursera за 2019 г. показал, что две трети населения мира отстают в важнейших практических навыках. По данным исследований Всемирного экономического форума, основные навыки, необходимые для выполнения большинства профессиональных обязанностей, к 2022 г. изменятся в среднем на 42%. Предвосхищая изменения таких масштабов, компании срочно пытаются найти и получить компетенции, необходимые для поддержания конкурентоспособности. Согласно недавнему опросу PricewaterhouseCoopers, сейчас недостаток навыков является одной из трех основных угроз для бизнеса, с точки зрения руководителей во всем мире.
Университеты – хранители знаний и распорядители человеческого капитала, поэтому они должны играть главную роль в подготовке квалифицированных кадров по всему миру. Им нельзя ограничиваться рамками собственного учебного заведения. Нужно стремиться к созданию экосистемы и использовать онлайновое образование, чтобы расширить охват аудитории и установить партнерские отношения с другими университетами и поставщиками образовательных услуг. Для этого потребуются гораздо большие инвестиции, чем те 3% общих расходов, которые в настоящее время выделяются на технологии в секторе образования. Как и любой отрасли, университетам потребуются цифровые решения для преодоления больших проблем в высшем образовании.