Как технологии изменят высшее образование

Университеты – хранители знаний и распорядители человеческого капитала, поэтому они должны играть главную роль в подготовке квалифицированных кадров по всему миру. Им нельзя ограничиваться рамками собственного учебного заведения. Нужно стремиться к созданию экосистемы и использовать онлайновое образование, чтобы расширить охват аудитории и установить партнерские отношения с другими университетами и поставщиками образовательных услуг. Для этого потребуются гораздо большие инвестиции, чем те 3% общих расходов, которые в настоящее время выделяются на технологии в секторе образования. Как и любой отрасли, университетам потребуются цифровые решения для преодоления больших проблем в высшем образовании.