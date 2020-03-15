Как подготовить цепь поставок к последствиям коронавируса

Лучше всего было бы продумать свои действия при подобных событиях до того, как они наступили, поскольку в разгар неразберихи наши возможности ограничены. И все-таки некоторые меры можно принять даже сейчас. Хотя долгосрочные последствия вспышки коронавируса еще не ясны, компании уже сейчас могут сделать выводы, как готовиться к крупномасштабным кризисам в будущем.