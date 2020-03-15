Как подготовить цепь поставок к последствиям коронавируса
Кризис, вызванный вспышкой коронавируса, развивается столь стремительно, что подготовить цепочку поставок к его возможным последствиям кажется невыполнимой задачей.
Лучше всего было бы продумать свои действия при подобных событиях до того, как они наступили, поскольку в разгар неразберихи наши возможности ограничены. И все-таки некоторые меры можно принять даже сейчас. Хотя долгосрочные последствия вспышки коронавируса еще не ясны, компании уже сейчас могут сделать выводы, как готовиться к крупномасштабным кризисам в будущем.
Когда кризис наступил
Смягчить воздействие кризиса на цепочки поставок помогут несколько мер.
Начните с людей. Благополучие персонала имеет первостепенное значение, ведь это важнейший ресурс. После урагана «Катрина» в 2005 г. быстрее всего восстановились компании, которые проследили за перемещениями всех своих сотрудников, разбросанных по юго-востоку Соединенных Штатов. Procter & Gamble возвела целую деревню для работников, живущих в пораженной стихийным бедствием местности: на возвышенности, с жилыми помещениями, запасом провизии и денежными ссудами, доступными сотрудникам и их семьям.