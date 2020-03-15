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Как подготовить цепь поставок к последствиям коронавируса

Если предприятие оказалось отрезано от поставщиков и покупателей
Джеймс Райс-младший
Варвара Гранкова

Кризис, вызванный вспышкой коронавируса, развивается столь стремительно, что подготовить цепочку поставок к его возможным последствиям кажется невыполнимой задачей.

Лучше всего было бы продумать свои действия при подобных событиях до того, как они наступили, поскольку в разгар неразберихи наши возможности ограничены. И все-таки некоторые меры можно принять даже сейчас. Хотя долгосрочные последствия вспышки коронавируса еще не ясны, компании уже сейчас могут сделать выводы, как готовиться к крупномасштабным кризисам в будущем.

Когда кризис наступил

Смягчить воздействие кризиса на цепочки поставок помогут несколько мер.

Начните с людей. Благополучие персонала имеет первостепенное значение, ведь это важнейший ресурс. После урагана «Катрина» в 2005 г. быстрее всего восстановились компании, которые проследили за перемещениями всех своих сотрудников, разбросанных по юго-востоку Соединенных Штатов. Procter & Gamble возвела целую деревню для работников, живущих в пораженной стихийным бедствием местности: на возвышенности, с жилыми помещениями, запасом провизии и денежными ссудами, доступными сотрудникам и их семьям.

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