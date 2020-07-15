Почему собственные ошибки ничему не учат людей

Лорен Эскрейс-Уинклер и Айелет Фишбах, ученые из Школы бизнеса Бута Чикагского университета, предложили участникам исследования пройти сложный тест с двумя вариантами ответов. Затем половине участников сообщили о вопросах, на которые они ответили правильно, а другой – о тех, где они ошиблись. В итоге у всех появилась полная информация о том, что у них получилось и что не получилось, и в повторном тесте участники с позитивным фидбэком сумели ответить на большее число вопросов правильно, а с негативным или совсем не улучшили свои результаты, или улучшения были незначительными. Вывод? Возможно, мы вовсе не учимся на ошибках. Лорен Эскрейс-Уинклер, защищайте свою идею!