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Как Amazon автоматизировала бизнес-процессы

И нашла сотрудникам работу получше
Алекс Кантровиц
Варвара Гранкова

Последние 10 лет Amazon работала над автоматизацией офисной работы по программе, которая сейчас известна как Hands off the Wheel (можно перевести как «Беспилотник»; HOW). Она делала это не ради сокращения штата, а с целью автоматизировать задачи, чтобы занять людей созданием новых товаров – сделать больше силами уже нанятых сотрудников вместо продолжения прежней деятельности с меньшим количеством персонала. По-видимому, эта стратегия окупилась. В период, когда можно быстрее и с меньшими затратами создавать новые бизнесы, программа HOW позволила Amazon действовать проворно и обогнать конкурентов, а также показала, что автоматизация ради увольнений приведет к потере важных возможностей. Компаниям, приглядывающимся к тому, как интегрировать на глазах набирающие силу возможности ИИ в свою коммерческую деятельность, этот пример может пойти на пользу.

Живительная идея, стоящая за HOW, зародилась в офисных башнях Amazon в Саут-Лейк-Юнион. Там компания начала автоматизировать работу в середине 2010-х, этот проект входил в инициативу, называвшуюся тогда Project Yoda. В то время сотрудники отдела компании по управлению розничной торговлей занимались заключением сделок, разработкой стратегий продвижения товаров, а также выяснением того, какие товарные единицы хранить на складах, в каком количестве и по какой цене. Но руководство Amazon, в распоряжении которого были данные, накопленные за 20 лет работы компании в сфере розничной торговли, решило использовать машинное обучение, чтобы обрабатывать формульные процессы, задействованные в пополнении запасов на складах. «Чтобы выполнять действия, которые снова и снова прогнозируются, люди не нужны», – сказал бывший топ-менеджер Amazon Нил Акерман.

Этот проект начался в 2012 г., когда Amazon наняла Ральфа Хербриха на должность директора по машинному обучению. Инициатива по автоматизации стала одним из его первых проектов. Чтобы научить программы хорошо управлять товарными запасами и прогнозировать цены, понадобились годы. По словам Хербриха, его команде приходилось брать на себя обработку маленьких заказов, которые сбивали с толку алчущие данных алгоритмы машинного обучения. К 2015 г. созданные этой командой механизмы составления прогнозов посредством машинного обучения были настолько хороши, что руководство компании установило их на компьютеры сотрудников в качестве рабочего инструмента. Они стали своего рода вторым пилотом для людей. Но сотрудники могли отменять решения программного обеспечения, и многие так и делали, замедляя прогресс.

«Понадобилось несколько лет обучения, чтобы медленно развернуть эту систему», – объяснил Хербрих. Руководство потребовало, чтобы сотрудники автоматизировали большое количество заданий (этот показатель варьировался в разных подразделениях). «В 2016 г. мои задачи по HOW составляли 80% моей обычной деятельности», – сказал мне бывший сотрудник компании. К 2018-му HOW стала частью обычной коммерческой деятельности компании. Закончив работу над этим проектом, Хербрих уволился из Amazon в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных