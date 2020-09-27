Как Amazon автоматизировала бизнес-процессы

Как Amazon автоматизировала бизнес-процессыИ нашла сотрудникам работу получше
Последние 10 лет Amazon работала над автоматизацией офисной работы по программе, которая сейчас известна как Hands off the Wheel (можно перевести как «Беспилотник»; HOW). Она делала это не ради сокращения штата, а с целью автоматизировать задачи, чтобы занять людей созданием новых товаров – сделать больше силами уже нанятых сотрудников вместо продолжения прежней деятельности с меньшим количеством персонала. По-видимому, эта стратегия окупилась. В период, когда можно быстрее и с меньшими затратами создавать новые бизнесы, программа HOW позволила Amazon действовать проворно и обогнать конкурентов, а также показала, что автоматизация ради увольнений приведет к потере важных возможностей. Компаниям, приглядывающимся к тому, как интегрировать на глазах набирающие силу возможности ИИ в свою коммерческую деятельность, этот пример может пойти на пользу.
Живительная идея, стоящая за HOW, зародилась в офисных башнях Amazon в Саут-Лейк-Юнион. Там компания начала автоматизировать работу в середине 2010-х, этот проект входил в инициативу, называвшуюся тогда Project Yoda. В то время сотрудники отдела компании по управлению розничной торговлей занимались заключением сделок, разработкой стратегий продвижения товаров, а также выяснением того, какие товарные единицы хранить на складах, в каком количестве и по какой цене. Но руководство Amazon, в распоряжении которого были данные, накопленные за 20 лет работы компании в сфере розничной торговли, решило использовать машинное обучение, чтобы обрабатывать формульные процессы, задействованные в пополнении запасов на складах. «Чтобы выполнять действия, которые снова и снова прогнозируются, люди не нужны», – сказал бывший топ-менеджер Amazon Нил Акерман.
Этот проект начался в 2012 г., когда Amazon наняла Ральфа Хербриха на должность директора по машинному обучению. Инициатива по автоматизации стала одним из его первых проектов. Чтобы научить программы хорошо управлять товарными запасами и прогнозировать цены, понадобились годы. По словам Хербриха, его команде приходилось брать на себя обработку маленьких заказов, которые сбивали с толку алчущие данных алгоритмы машинного обучения. К 2015 г. созданные этой командой механизмы составления прогнозов посредством машинного обучения были настолько хороши, что руководство компании установило их на компьютеры сотрудников в качестве рабочего инструмента. Они стали своего рода вторым пилотом для людей. Но сотрудники могли отменять решения программного обеспечения, и многие так и делали, замедляя прогресс.
«Понадобилось несколько лет обучения, чтобы медленно развернуть эту систему», – объяснил Хербрих. Руководство потребовало, чтобы сотрудники автоматизировали большое количество заданий (этот показатель варьировался в разных подразделениях). «В 2016 г. мои задачи по HOW составляли 80% моей обычной деятельности», – сказал мне бывший сотрудник компании. К 2018-му HOW стала частью обычной коммерческой деятельности компании. Закончив работу над этим проектом, Хербрих уволился из Amazon в 2020 г.