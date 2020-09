Как Amazon автоматизировала бизнес-процессы

Последние 10 лет Amazon работала над автоматизацией офисной работы по программе, которая сейчас известна как Hands off the Wheel (можно перевести как «Беспилотник»; HOW). Она делала это не ради сокращения штата, а с целью автоматизировать задачи, чтобы занять людей созданием новых товаров – сделать больше силами уже нанятых сотрудников вместо продолжения прежней деятельности с меньшим количеством персонала. По-видимому, эта стратегия окупилась. В период, когда можно быстрее и с меньшими затратами создавать новые бизнесы, программа HOW позволила Amazon действовать проворно и обогнать конкурентов, а также показала, что автоматизация ради увольнений приведет к потере важных возможностей. Компаниям, приглядывающимся к тому, как интегрировать на глазах набирающие силу возможности ИИ в свою коммерческую деятельность, этот пример может пойти на пользу.