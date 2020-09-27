Как Amazon автоматизировала бизнес-процессы

Живительная идея, стоящая за HOW, зародилась в офисных башнях Amazon в Саут-Лейк-Юнион. Там компания начала автоматизировать работу в середине 2010-х, этот проект входил в инициативу, называвшуюся тогда Project Yoda. В то время сотрудники отдела компании по управлению розничной торговлей занимались заключением сделок, разработкой стратегий продвижения товаров, а также выяснением того, какие товарные единицы хранить на складах, в каком количестве и по какой цене. Но руководство Amazon, в распоряжении которого были данные, накопленные за 20 лет работы компании в сфере розничной торговли, решило использовать машинное обучение, чтобы обрабатывать формульные процессы, задействованные в пополнении запасов на складах. «Чтобы выполнять действия, которые снова и снова прогнозируются, люди не нужны», – сказал бывший топ-менеджер Amazon Нил Акерман.