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Как стартапу конкурировать с Facebook и Goolge

И защитить свой бизнес от копирования
Талес Тейшейра
Варвара Гранкова / Ведомости

И стартапы, и зрелые компании, разрабатывая новые технологические продукты, сталкиваются с одной и той же проблемой. Если им удается создать что-то новое и многообещающее, за этим сразу начинают наблюдать такие гиганты, как Amazon, Google, Facebook и Microsoft. У них достаточно денег, технологий, данных и кадров, чтобы скопировать и усовершенствовать все, что не защищено патентом, т. е. почти любой цифровой продукт.

Недавние случаи вновь доказали, что такое копирование – реальная, распространенная проблема, которая всерьез угрожает стартапам. Оно бывает разным. Иногда гиганты просто копируют инновационные функции. Например, в мессенджере Snapchat придумали исчезавшие через 24 часа «истории» и отлично себя чувствовали. Но вскоре «истории» появились и в продуктах Facebook, в том числе Instagram и WhatsApp, – и Snapchat перестал привлекать новых пользователей. Восстановить темп роста было сложно, и акции компании сильно подешевели.

В еще более вопиющих случаях гиганты копируют целые форм-факторы (как это называется в Кремниевой долине). Пользовательская база Slack несколько лет подряд росла со скоростью 5% в месяц, но вдруг этот рост резко замедлился. Чем это объяснялось? Запуском нового продукта-клона, Microsoft Teams, Microsoft сделал то, что он делает лучше всего: дождался признаков успеха (в данном случае ждать пришлось четыре года), скопировал идею и интегрировал полученный результат в свою экосистему.

Наконец, гиганты могут скопировать нишевый продукт. Экологичные шерстяные кроссовки Allbirds завоевали огромную популярность. В ответ Amazon сделала почти идентичную модель и начала продавать ее в два с лишним раза дешевле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных