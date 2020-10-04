Как стартапу конкурировать с Facebook и Goolge

Как стартапу конкурировать с Facebook и GoolgeИ защитить свой бизнес от копирования
И стартапы, и зрелые компании, разрабатывая новые технологические продукты, сталкиваются с одной и той же проблемой. Если им удается создать что-то новое и многообещающее, за этим сразу начинают наблюдать такие гиганты, как Amazon, Google, Facebook и Microsoft. У них достаточно денег, технологий, данных и кадров, чтобы скопировать и усовершенствовать все, что не защищено патентом, т. е. почти любой цифровой продукт.
Недавние случаи вновь доказали, что такое копирование – реальная, распространенная проблема, которая всерьез угрожает стартапам. Оно бывает разным. Иногда гиганты просто копируют инновационные функции. Например, в мессенджере Snapchat придумали исчезавшие через 24 часа «истории» и отлично себя чувствовали. Но вскоре «истории» появились и в продуктах Facebook, в том числе Instagram и WhatsApp, – и Snapchat перестал привлекать новых пользователей. Восстановить темп роста было сложно, и акции компании сильно подешевели.
В еще более вопиющих случаях гиганты копируют целые форм-факторы (как это называется в Кремниевой долине). Пользовательская база Slack несколько лет подряд росла со скоростью 5% в месяц, но вдруг этот рост резко замедлился. Чем это объяснялось? Запуском нового продукта-клона, Microsoft Teams, Microsoft сделал то, что он делает лучше всего: дождался признаков успеха (в данном случае ждать пришлось четыре года), скопировал идею и интегрировал полученный результат в свою экосистему.
Наконец, гиганты могут скопировать нишевый продукт. Экологичные шерстяные кроссовки Allbirds завоевали огромную популярность. В ответ Amazon сделала почти идентичную модель и начала продавать ее в два с лишним раза дешевле.