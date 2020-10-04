Как стартапу конкурировать с Facebook и Goolge

В еще более вопиющих случаях гиганты копируют целые форм-факторы (как это называется в Кремниевой долине). Пользовательская база Slack несколько лет подряд росла со скоростью 5% в месяц, но вдруг этот рост резко замедлился. Чем это объяснялось? Запуском нового продукта-клона, Microsoft Teams, Microsoft сделал то, что он делает лучше всего: дождался признаков успеха (в данном случае ждать пришлось четыре года), скопировал идею и интегрировал полученный результат в свою экосистему.