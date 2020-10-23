Чем могут помочь бизнесу цифровые двойники

Раньше такие вычислительные мощности стоили достаточно дорого. В 1997 г., когда я руководил отделом маркетинга в Silicon Graphics/Cray Research, мы продавали свои решения для управления полетами и вооружениями и эксплуатации сложных предприятий вроде электростанций. В то время система Cray C932 стоила $32 млн, а ее производительность была сопоставима с современным процессором Apple A12 Bionic, установленным в iPhone XS. Теперь имитационная модель для разработки и отладки сложной сборочной линии или колл-центра может работать на обычном ноутбуке и всего за несколько тысяч долларов на пользователя позволяет находить ценные практичные решения.