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Чем могут помочь бизнесу цифровые двойники

Пять сфер применения цифровых двойников в среднем бизнесе
Вилли Ших
Варвара Гранкова

Многие крупные корпорации вкладывают средства в цифровых двойников – реалистичные виртуальные копии физических продуктов и услуг. Благодаря современным персональным компьютерам и инструментам нового поколения возможности моделирования и визуализации теперь доступны даже небольшим и средним компаниям. Возможно, они не вполне эквиваленты своим высококлассным аналогам, но все же могут ускорить переход от разработок к массовому производству новых продуктов и дальнейшее их усовершенствование.

Изначально одной из движущих сил в развитии цифровых компьютеров было желание быстро рассчитывать, например, траектории полета снарядов или создавать математические модели, которые ускорят разработку других систем оружия. Но не один десяток лет результаты работы компьютеров имели вид огромных таблиц с цифрами, для интерпретации которых требовался специалист.

Развитие систем компьютерной графики и визуализации коренным образом изменило ситуацию: компьютерная анимация позволяет в доступной форме визуализировать результаты математического моделирования. К 1990-м гг. моделирование глубоко проникло в инженерное проектирование, химию, проектирование резервуаров для хранения нефти, прогнозирование погоды и множество других областей, требующих обширных вычислений.

Раньше такие вычислительные мощности стоили достаточно дорого. В 1997 г., когда я руководил отделом маркетинга в Silicon Graphics/Cray Research, мы продавали свои решения для управления полетами и вооружениями и эксплуатации сложных предприятий вроде электростанций. В то время система Cray C932 стоила $32 млн, а ее производительность была сопоставима с современным процессором Apple A12 Bionic, установленным в iPhone XS. Теперь имитационная модель для разработки и отладки сложной сборочной линии или колл-центра может работать на обычном ноутбуке и всего за несколько тысяч долларов на пользователя позволяет находить ценные практичные решения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных