Почему EBITDA не самый лучший показатель

Почему EBITDA не самый лучший показательИ чем можно заменить краткосрочные индикаторы роста стоимости компаний
Известный парадокс: на словах менеджеры хотят как можно сильнее увеличить стоимость в долгосрочной перспективе, а на деле используют для контроля и повышения эффективности разнообразные краткосрочные индикаторы c аббревиатурами: ROA, ROC, TSR, EBIT, EBITDA, CAR, EPS и т. д.
Почему они концентрируются именно на них? В первую очередь потому, что они простые, удобные в использовании и их часто использовали раньше. Но исследования давно показывают, что оптимизация краткосрочных бухгалтерских показателей не всегда ведет к максимизации стоимости акций. Чтобы ясно и эффективно думать о долгосрочной стоимости, компаниям нужен другой индикатор — LIVA (Long-term Investor Value Appropriation, долгосрочное распределение стоимости для инвесторов).
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