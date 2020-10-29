Почему EBITDA не самый лучший показатель

Почему они концентрируются именно на них? В первую очередь потому, что они простые, удобные в использовании и их часто использовали раньше. Но исследования давно показывают, что оптимизация краткосрочных бухгалтерских показателей не всегда ведет к максимизации стоимости акций. Чтобы ясно и эффективно думать о долгосрочной стоимости, компаниям нужен другой индикатор — LIVA (Long-term Investor Value Appropriation, долгосрочное распределение стоимости для инвесторов).