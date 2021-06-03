Как в пандемию сложилась судьба российских стартапов

Инкубатор для стартапов

Правительство разрабатывает проект по «выращиванию» стартапов до стадии продажи крупным компаниям. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, проект предполагает выдачу гранта на развитие, либо субсидирование процентной ставки под поручительство крупной компании, либо софинансирование.

«Мы сейчас начали работать по этому направлению, в том числе по созданию специального продукта для того, чтобы стартап был поглощен крупной компанией. Такой продукт будет создан для того, чтобы довести стартап до поглощения», – сказал Белоусов. «Продукт очень простой: либо капитальный грант, либо субсидирование процентной ставки», – пояснил он, уточнив, что обязательным условием является софинансирование крупных компаний. «То есть либо должно быть намерение о покупке стартапа, либо уже покупка», – отметил первый вице-премьер.

Белоусов сообщил, что кабмин пока не определился с институтом, который будет осуществлять программу, но это будет либо Российский фонд прямых инвестиций, либо Российская венчурная компания, либо фонд «Сколково».