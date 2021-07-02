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Как российские компании решают финансовые проблемы своих сотрудников

Дополнительную материальную помощь готовы оказать далеко не все
Елена Федотова
Варвара Гранкова

Национальный центр финансовой грамотности (НЦФГ) недавно запустил тест диагностики финансового здоровья, который может пройти на сайте центра каждый пользователь. Финансовое благополучие оценивается по таким показателям, как финансовые цели, финансовый резерв, сбережения, кредитная нагрузка, рост доходов. По результатам тестирования 1000 человек выяснилось, что лишь 5% сотрудников российских и международных компаний оценивают свое финансовое здоровье как хорошее, не имеют значительных финансовых проблем и могут делать накопления. Остальные постоянно сталкиваются с нехваткой денег. При этом 47% считают, что финансовые проблемы отвлекают их от работы и мешают делать карьеру. Проблемы с деньгами оказывают влияние на эффективность сотрудника на работе и общую эффективность бизнеса, считают эксперты.

«Ведомости» спросили работодателей, заботит ли их финансовое благополучие сотрудников и в каких ситуациях они готовы помогать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных