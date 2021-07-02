Как российские компании решают финансовые проблемы своих сотрудников

Национальный центр финансовой грамотности (НЦФГ) недавно запустил тест диагностики финансового здоровья, который может пройти на сайте центра каждый пользователь. Финансовое благополучие оценивается по таким показателям, как финансовые цели, финансовый резерв, сбережения, кредитная нагрузка, рост доходов. По результатам тестирования 1000 человек выяснилось, что лишь 5% сотрудников российских и международных компаний оценивают свое финансовое здоровье как хорошее, не имеют значительных финансовых проблем и могут делать накопления. Остальные постоянно сталкиваются с нехваткой денег. При этом 47% считают, что финансовые проблемы отвлекают их от работы и мешают делать карьеру. Проблемы с деньгами оказывают влияние на эффективность сотрудника на работе и общую эффективность бизнеса, считают эксперты.