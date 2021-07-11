Зачем компаниям нужна скандальная реклама

Зачем компаниям нужна скандальная рекламаСтрасти вокруг публикации «Вкусвилла» улеглись, но осталось много вопросов
«Вкусвилл» рассказал про семьи своих покупателей: девушка с собакой, семейная пара, мама с двумя детьми, три поколения под одной крышей и современный матриархат – мама, две дочери и возлюбленная одной из них. Статье присвоили рейтинг 18+ согласно требованиям статьи 6.21 КоАП РФ и снабдили ее предупреждением: «Не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием. Советуем взвесить все «за» и «против», прежде чем читать этот репортаж».
После публикации консервативно настроенные покупатели потребовали снять статью с сайта и обещали бойкотировать магазины «Вкусвилл». Через несколько дней ритейлер извинился и удалил статью, которая, по словам 11 топ-менеджеров, «больно задела чувства большого числа покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков». Цель компании – дать возможность покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением политических или социальных взглядов, было сказано в заявлении основателя и руководителей «Вкусвилла».