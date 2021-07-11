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Зачем компаниям нужна скандальная реклама

Страсти вокруг публикации «Вкусвилла» улеглись, но осталось много вопросов
Елена Федотова
Варвара Гранкова

«Вкусвилл» рассказал про семьи своих покупателей: девушка с собакой, семейная пара, мама с двумя детьми, три поколения под одной крышей и современный матриархат – мама, две дочери и возлюбленная одной из них. Статье присвоили рейтинг 18+ согласно требованиям статьи 6.21 КоАП РФ и снабдили ее предупреждением: «Не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием. Советуем взвесить все «за» и «против», прежде чем читать этот репортаж».

После публикации консервативно настроенные покупатели потребовали снять статью с сайта и обещали бойкотировать магазины «Вкусвилл». Через несколько дней ритейлер извинился и удалил статью, которая, по словам 11 топ-менеджеров, «больно задела чувства большого числа покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков». Цель компании – дать возможность покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением политических или социальных взглядов, было сказано в заявлении основателя и руководителей «Вкусвилла».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных