Как выпускница РУДН создала стартап, зарабатывающий на проверке здоровья россиян, стоимостью $2,8 млн

Как выпускница РУДН создала стартап, зарабатывающий на проверке здоровья россиян, стоимостью $2,8 млнСпрос на комплексные программы обследований растёт минимум на 10% в год
19 мая 2019 г. 51-летний участник Московского полумарафона Владимир Корчевский при беге на дистанцию 10 км почувствовал себя плохо, но решил продолжить забег. Весь маршрут он преодолел за полтора часа и получил медаль, а на выходе с территории «Лужников» рухнул замертво. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Выяснилось, что марафонец предоставил на соревнование поддельную медицинскую справку. «Большинство заболеваний можно вылечить на ранней стадии и сохранить качество жизни, если вовремя сделать диагностику», – объясняет 26-летняя основательница сервиса по управлению здоровьем Checkme Анастасия Файзуленова. Например, рак молочной железы на первой стадии, по данным Министерства здравоохранения, поддается лечению в 95% случаях. Каждый четвертый россиянин умирает от ишемической болезни сердца. Этот недуг протекает бессимптомно, но его можно выявить в ходе планового обследования. Нести культуру проверок здоровья в массы молодая предпринимательница считает своей миссией.
Два года назад она запустила медицинский стартап, основной продукт которого – чекапы (комплексные программы обследования организма). Они напоминают привычную для россиян диспансеризацию и направлены на выявление тяжелых заболеваний на ранней стадии. Также у сервиса есть технологическая платформа, агрегирующая подключенные к ней клиники и лаборатории, в которых можно пройти чекапы от Checkme.
На последнем раунде инвестиций компания привлекла $380 000 от Moscow Seed Fund и частных инвесторов по оценке $2,8 млн за весь стартап. Сегодня у Checkme около 5000 медицинских партнеров, среди которых European Medical Center, «Медси», федеральная сеть медицинских лабораторий KDL и др. Стартап продает до 2000 чекапов в месяц. Оборот за 2021 г., по прогнозу Файзуленовой, составит уже 40 млн руб.