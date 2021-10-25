Как выпускница РУДН создала стартап, зарабатывающий на проверке здоровья россиян, стоимостью $2,8 млн

19 мая 2019 г. 51-летний участник Московского полумарафона Владимир Корчевский при беге на дистанцию 10 км почувствовал себя плохо, но решил продолжить забег. Весь маршрут он преодолел за полтора часа и получил медаль, а на выходе с территории «Лужников» рухнул замертво. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Выяснилось, что марафонец предоставил на соревнование поддельную медицинскую справку. «Большинство заболеваний можно вылечить на ранней стадии и сохранить качество жизни, если вовремя сделать диагностику», – объясняет 26-летняя основательница сервиса по управлению здоровьем Checkme Анастасия Файзуленова. Например, рак молочной железы на первой стадии, по данным Министерства здравоохранения, поддается лечению в 95% случаях. Каждый четвертый россиянин умирает от ишемической болезни сердца. Этот недуг протекает бессимптомно, но его можно выявить в ходе планового обследования. Нести культуру проверок здоровья в массы молодая предпринимательница считает своей миссией.