Как компании привлекают молодежь на рабочие специальности

Как компании привлекают молодежь на рабочие специальностиВ борьбе за кадры работодатели стали предлагать «синим воротничкам» льготы офисных сотрудников
В пивоваренной компании Heineken за последние пять лет число линейных специалистов молодого возраста сократилось с 17,1 до 5,4%. Сегодня на заводе работает 1050 сотрудников, из них всего 57 – это люди до 30 лет. На производственных площадках предусмотрен сменный график, нужно работать по ночам, а современное поколение к этому не готово, сетует директор по персоналу Heineken в России Ольга Флоренцева. Ребята хотят соблюдать баланс между работой и личной жизнью, говорит она. В рознице тоже отмечают дефицит молодых кадров. По словам пресс-службы «Пятерочки», работе в магазинах молодежь предпочитает офисные позиции. Для них рабочие специальности пока несовместимы с высоким социальным статусом, достойным заработком и успешной карьерой, делится совладелец и управляющий партнер «Технониколя» Сергей Колесников.
Но дело не только в том, что молодые люди считают рабочие профессии непрестижными и неперспективными. Их в целом мало на рынке труда, говорит руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. По данным Росстата, за последние два года число работников в возрасте от 20 до 29 лет уменьшилось более чем на 1,4 млн человек. Виной всему демографическая яма, которую спровоцировал кризис рождаемости 1990-х гг. Также свой вклад внесла и пандемия, во время которой прошли массовые сокращения молодых людей, занятых в сфере услуг, малом бизнесе и других секторах, особо пострадавших от карантинных ограничений, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Кроме того, коронавирус спровоцировал отток мигрантов из России, в том числе тех, кто был готов работать за низкую заработную плату.
В результате сегодня рынок труда испытывает острый дефицит кадров в сегменте синих воротничков. В конце 2021 г. на одну вакансию в сфере рабочего персонала приходилось одно резюме, в строительстве – 1,3 резюме, в производстве – 2 резюме, тогда как средний показатель по другим отраслям – 3,8 резюме, следует из данных HeadHunter. Квалифицированные кадры уходят на пенсию, а кем их заменить – работодатели не знают, говорит Игнатова. Молодых кадров мало, большинству из них неинтересны рабочие профессии, к тому же уровень их подготовки ниже.
При этом спрос на линейный персонал продолжает расти. Например, по данным HeadHunter, ритейл является чемпионом роста по количеству вакансий. В 2021 г. в сфере торговли предложений по работе стало на 41% больше по сравнению с допандемийным 2019 годом и составило 1,09 млн единиц. Число вакансий для складских работников увеличилось на 118% и достигло 166 400 единиц. Среднемесячное количество вакансий в промышленном производстве выросло на 71%, с 543 400 до 931 600 единиц. А в строительстве – на 115% до 88 500 единиц.