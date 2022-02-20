Как компании привлекают молодежь на рабочие специальности

Но дело не только в том, что молодые люди считают рабочие профессии непрестижными и неперспективными. Их в целом мало на рынке труда, говорит руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. По данным Росстата, за последние два года число работников в возрасте от 20 до 29 лет уменьшилось более чем на 1,4 млн человек. Виной всему демографическая яма, которую спровоцировал кризис рождаемости 1990-х гг. Также свой вклад внесла и пандемия, во время которой прошли массовые сокращения молодых людей, занятых в сфере услуг, малом бизнесе и других секторах, особо пострадавших от карантинных ограничений, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Кроме того, коронавирус спровоцировал отток мигрантов из России, в том числе тех, кто был готов работать за низкую заработную плату.