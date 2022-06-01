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Хюсню Озйегин: как разбогател «самый богатый турок из России»

Ему принадлежит ряд российских активов, а теперь он может купить еще и магазины Levi’s
Софья Корепанова
Хюсню Озйегин, почетный председатель Fiba Group / GettyImages

Производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co решил покинуть российский рынок. К покупке его бизнеса в нашей стране присматривается турецкая Fiba Holding, пишет «Коммерсантъ». Ее основателя Хюсню Озйегина в шутку прозвали самым богатым турком России. Он развивает российские сети магазинов Gap, Banana Republic и Marks & Spencer, владеет «Кредит Европа банком (Россия)» и автолизинговой компанией Autopartners, а также франшизой языковой школы Wall Street English.

Правда, Marks & Spencer сообщила на прошлой неделе об уходе из России. Теперь Fiba придется решать, что делать с 48 российскими магазинами бренда (из них 33 в Москве и пять в Санкт-Петербурге), которыми она управляла, в условиях развития параллельного импорта. И стоит ли добавлять к ним Levi Strauss & Co, у которой еще в начале марта было 118 магазинов, из них 35 в Москве, 12 в Санкт-Петербурге и пять в Екатеринбурге (часть из них может работать по франшизе и не войдет в потенциальную сделку).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных