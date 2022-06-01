Хюсню Озйегин: как разбогател «самый богатый турок из России»

Правда, Marks & Spencer сообщила на прошлой неделе об уходе из России. Теперь Fiba придется решать, что делать с 48 российскими магазинами бренда (из них 33 в Москве и пять в Санкт-Петербурге), которыми она управляла, в условиях развития параллельного импорта. И стоит ли добавлять к ним Levi Strauss & Co, у которой еще в начале марта было 118 магазинов, из них 35 в Москве, 12 в Санкт-Петербурге и пять в Екатеринбурге (часть из них может работать по франшизе и не войдет в потенциальную сделку).