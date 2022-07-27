Больше половины компаний сократили расходы на персонал

На вопрос, какие статьи расходов на персонал уже сократили, опрошенные отвечали, что был урезан так называемый соцпакет. В частности, 31,8% респондентов отказались от проведения корпоративных мероприятий, 22,4% сократили расходы на обучение персонала, 18,3% отказались от корпоративных обедов, скидок и кофе за счет работодателя, а каждая десятая компания урезала затраты на ДМС. 20% перестали выплачивать премии.