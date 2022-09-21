Возраст, пол и яркий внешний вид регулярно становятся причиной отказа при приеме на работу

В 54% случаев российские компании не трудоустраивают сотрудников старше 60 лет, более 46% рекрутеров отказывали кандидатам на место из-за их внешнего вида, более 35% не брали на работу женщин, следует из результатов опроса. Некоторые представители работодателей говорят о менее популярных ограничениях: к примеру, 20% предпочитают только «кандидатов-славян с европейской внешностью». В 2021 г. в исследовании сервиса HeadHunter 59% опрошенных HR-менеджеров уже признавались, что отказывали в найме подходящему по навыкам кандидату из-за того, что им не понравился его внешний вид.