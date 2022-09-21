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Возраст, пол и яркий внешний вид регулярно становятся причиной отказа при приеме на работу

Трудовое законодательство не спасает людей от дискриминации из-за сильных неформальных институтов отсева сотрудников
Валерия Мишина Екатерина Каляпина
Каждый пятый респондент (почти 22%) сообщил, что не принимал на работу кандидата из-за ярких волос, татуировок или пирсинга / Unsplash

Трудовое законодательство в России должно защищать от дискриминации, причем не только тех, кто уже устроился на работу, но и тех, кто только пробуется на новое место службы (см. врез). Но разделение потенциальных сотрудников на подходящих и неподходящих вне зависимости от их профессиональных компетенций продолжает существовать «неофициально», рассказали специалисты по найму в ходе опроса «Актион кадры и HR» (входит в группу «Актион»), проведенного в 2022 г.

В 54% случаев российские компании не трудоустраивают сотрудников старше 60 лет, более 46% рекрутеров отказывали кандидатам на место из-за их внешнего вида, более 35% не брали на работу женщин, следует из результатов опроса. Некоторые представители работодателей говорят о менее популярных ограничениях: к примеру, 20% предпочитают только «кандидатов-славян с европейской внешностью». В 2021 г. в исследовании сервиса HeadHunter 59% опрошенных HR-менеджеров уже признавались, что отказывали в найме подходящему по навыкам кандидату из-за того, что им не понравился его внешний вид.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных