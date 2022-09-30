Пандемия не помешала найму сотрудников

Российские компании в период пандемии не остановили прием новых сотрудников: 60% компаний нанимали работников в 2020 г., 66% – в 2021 г., говорится в исследовании аналитического центра НАФИ и лаборатории исследований труда ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». Опрос проводился в 2022 г. среди 1287 компаний малого, среднего и крупного бизнеса, в нем участвовали руководители организаций, директора по работе с персоналом и начальники отделов кадров.