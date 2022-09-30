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Пандемия не помешала найму сотрудников

Более 60% организаций брали в этот период на работу новые кадры
Екатерина Каляпина
Результаты опроса показывают «высокую адаптивность» российских компаний к различным кризисным ситуациям / Евгений Разумный / Ведомости

Российские компании в период пандемии не остановили прием новых сотрудников: 60% компаний нанимали работников в 2020 г., 66% – в 2021 г., говорится в исследовании аналитического центра НАФИ и лаборатории исследований труда ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». Опрос проводился в 2022 г. среди 1287 компаний малого, среднего и крупного бизнеса, в нем участвовали руководители организаций, директора по работе с персоналом и начальники отделов кадров.

До пандемии НАФИ такой опрос не проводило. Но, согласно исследованию HR-компании Hays за 2019 г. (в нем приняли участие 545 организаций), 56% компаний нанимали новых сотрудников, увеличивая штат. При этом в 2020 г., по данным исследования Hays, темп найма снизился (30% опрошенных работодателей штат увеличили), а в 2021 г. вновь начал расти (на 45%).

В исследовании НАФИ отдельно оговаривается, что, несмотря на действие ограничительных мер для людей старшего возраста, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, по 7% организаций в 2020 и 2021 гг. трудоустраивали пенсионеров. Кроме того, 11% компаний в 2020 г. и 12% в 2021 г. брали на работу людей предпенсионного возраста.

В начале 2020 г. Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям ограничить граждан от 65 лет нахождение в людных местах. В регионах была введена обязательная самоизоляция для пожилых, а работодатели перевели часть сотрудников на удаленку, в первую очередь работающих пенсионеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных