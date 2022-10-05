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IT-специалисты в сентябре оказались довольны своей специальностью

Такие сотрудники готовы сменить профессию только за большую зарплату
Екатерина Каляпина Екатерина Кинякина
Самыми востребованными кадрами в IT-отрасли в 2022 г. остаются разработчики / Unsplash

Большинство IT-специалистов (91%) довольны выбором профессии, а 56% отказались бы ее сменить. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-университета Skypro (онлайн-университет от Skyeng), с которыми ознакомились «Ведомости». Опрос был проведен в сентябре 2022 г. среди более чем 1000 IT-специалистов по всей России.

Впрочем, 55,7% респондентов, говоря об предложении, которое могло бы заставить их сменить профессию, заявили, что согласны это сделать за заработок свыше 500 000 руб. Еще 10% согласились бы на смену профессии, если бы им предложили 400 000–500 000 руб., 7,1% перестали бы быть IT-специалистами за зарплату в 300 000–400 000 руб., а 15,7% – за 200 000–300 000 руб. За оклад в 100 000–200 000 руб. профессию сменили бы 7,1%, а менее 100 000 руб. – 4,4%.

Основатель и технический директор My Path LLC Дмитрий Санников сообщил «Ведомостям», что средняя зарплата IT-специалистов в России – около 150 000 руб., но отметил, что ее уровень зависит от специализации и позиции, а также региона, где находится организация, предоставляющая работу. Впрочем, генеральный директор R-Style Softlab Лев Френкель заявил, что «в среднем разработчик получает от 150 000 до 400 000 руб.». «Этот диапазон применим для специалистов, уже обладающих опытом, – пояснил он. – Для молодых же специалистов потолок зарплат не превышает 80 000–100 000 руб.».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных