IT-специалисты в сентябре оказались довольны своей специальностью

IT-специалисты в сентябре оказались довольны своей специальностьюТакие сотрудники готовы сменить профессию только за большую зарплату
Большинство IT-специалистов (91%) довольны выбором профессии, а 56% отказались бы ее сменить. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-университета Skypro (онлайн-университет от Skyeng), с которыми ознакомились «Ведомости». Опрос был проведен в сентябре 2022 г. среди более чем 1000 IT-специалистов по всей России.
Впрочем, 55,7% респондентов, говоря об предложении, которое могло бы заставить их сменить профессию, заявили, что согласны это сделать за заработок свыше 500 000 руб. Еще 10% согласились бы на смену профессии, если бы им предложили 400 000–500 000 руб., 7,1% перестали бы быть IT-специалистами за зарплату в 300 000–400 000 руб., а 15,7% – за 200 000–300 000 руб. За оклад в 100 000–200 000 руб. профессию сменили бы 7,1%, а менее 100 000 руб. – 4,4%.
Основатель и технический директор My Path LLC Дмитрий Санников сообщил «Ведомостям», что средняя зарплата IT-специалистов в России – около 150 000 руб., но отметил, что ее уровень зависит от специализации и позиции, а также региона, где находится организация, предоставляющая работу. Впрочем, генеральный директор R-Style Softlab Лев Френкель заявил, что «в среднем разработчик получает от 150 000 до 400 000 руб.». «Этот диапазон применим для специалистов, уже обладающих опытом, – пояснил он. – Для молодых же специалистов потолок зарплат не превышает 80 000–100 000 руб.».