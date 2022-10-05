IT-специалисты в сентябре оказались довольны своей специальностью

Впрочем, 55,7% респондентов, говоря об предложении, которое могло бы заставить их сменить профессию, заявили, что согласны это сделать за заработок свыше 500 000 руб. Еще 10% согласились бы на смену профессии, если бы им предложили 400 000–500 000 руб., 7,1% перестали бы быть IT-специалистами за зарплату в 300 000–400 000 руб., а 15,7% – за 200 000–300 000 руб. За оклад в 100 000–200 000 руб. профессию сменили бы 7,1%, а менее 100 000 руб. – 4,4%.