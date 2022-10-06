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Бизнес перед мобилизацией: как не потерять контроль

Треть опрошенных предпринимателей не исключает, что могут быть призваны
Валерия Мишина Екатерина Каляпина Павел Сутулин
Призыв предпринимателей может стать причиной неисполнения ими обязательства по заключенным контрактам / Михаил Терещенко / ТАСС

Почти 10% предпринимателей уверены, что уже сейчас подпадают под параметры частичной мобилизации, следует из исследования сервиса «Актион управление» (входит в группу «Актион»). Всего в опросе приняли участие 505 бизнесменов.

Генеральная мобилизация

По закону в приоритетном порядке призыву на военную службу сейчас подлежат военнослужащие из запаса 1-го разряда, к которому относятся солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет; младшие офицеры до 50 лет; майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга до 55 лет; полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет; генералы и адмиралы до 65 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных