Бизнес перед мобилизацией: как не потерять контроль

Бизнес перед мобилизацией: как не потерять контрольТреть опрошенных предпринимателей не исключает, что могут быть призваны
Почти 10% предпринимателей уверены, что уже сейчас подпадают под параметры частичной мобилизации, следует из исследования сервиса «Актион управление» (входит в группу «Актион»). Всего в опросе приняли участие 505 бизнесменов.
Генеральная мобилизация
По закону в приоритетном порядке призыву на военную службу сейчас подлежат военнослужащие из запаса 1-го разряда, к которому относятся солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет; младшие офицеры до 50 лет; майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга до 55 лет; полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет; генералы и адмиралы до 65 лет.
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