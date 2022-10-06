Бизнес перед мобилизацией: как не потерять контроль

По закону в приоритетном порядке призыву на военную службу сейчас подлежат военнослужащие из запаса 1-го разряда, к которому относятся солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет; младшие офицеры до 50 лет; майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга до 55 лет; полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет; генералы и адмиралы до 65 лет.