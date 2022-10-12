Работодатели конкурируют за сотрудников дистанционно

Впрочем, говорить о долгосрочных трендах пока трудно, так как рынок труда еще не успел отреагировать на внешние события, полагает Ветерков. Но HR-эксперт, автор канала WTF_HR (более 20 000 подписчиков) Александр Маслюк прогнозирует, что кадровый дефицит «будет ощущаться максимально остро», что породит конкуренцию среди работодателей за наиболее востребованную и работоспособную категорию (в возрасте 20–29 лет): «И армия, и бизнес хотят получить примерно одинаковый типаж: молодой, активный, способный проявлять инициативу, решать новые нестандартные задачи, вести за собой людей». По его словам, именно эти люди либо уходят в армию, либо уезжают за рубеж, а по демографическим причинам когорта молодых людей 20–29 лет сейчас в принципе малочисленна, продолжил эксперт. Поэтому, по его мнению, на этом фоне популярность удаленной работы возрастет.