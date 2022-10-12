Работодатели конкурируют за сотрудников дистанционно

Работодатели конкурируют за сотрудников дистанционноЧисло вакансий удаленного формата выросло в 2 раза
Число вакансий с удаленной занятостью к началу октября 2022 г. выросло в 2 раза по сравнению с началом сентября, сообщил «Ведомостям» заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. По его словам, по сравнению с прошлым октябрем количество вакансий с обязанностями, которые можно выполнять в дистанционном формате, выросло на 89%. Портал Superjob также зафиксировал в сентябре рост числа рабочих мест с удаленной занятостью: в конце месяца удаленно работающие сотрудники были в каждой пятой российской компании (20%), что на 6 п. п. выше показателя августа, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Впрочем, говорить о долгосрочных трендах пока трудно, так как рынок труда еще не успел отреагировать на внешние события, полагает Ветерков. Но HR-эксперт, автор канала WTF_HR (более 20 000 подписчиков) Александр Маслюк прогнозирует, что кадровый дефицит «будет ощущаться максимально остро», что породит конкуренцию среди работодателей за наиболее востребованную и работоспособную категорию (в возрасте 20–29 лет): «И армия, и бизнес хотят получить примерно одинаковый типаж: молодой, активный, способный проявлять инициативу, решать новые нестандартные задачи, вести за собой людей». По его словам, именно эти люди либо уходят в армию, либо уезжают за рубеж, а по демографическим причинам когорта молодых людей 20–29 лет сейчас в принципе малочисленна, продолжил эксперт. Поэтому, по его мнению, на этом фоне популярность удаленной работы возрастет.