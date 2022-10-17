Работодатели смягчают требования к соискателям

Работодатели смягчают требования к соискателямЭто пригодится в случае дефицита профессиональных кадров
Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» провели исследование ожиданий работодателей от рынка труда в IV квартале 2022 г. В октябре 2022 г. сервисы опросили 1000 представителей российских компаний: их руководителей, HR-директоров и специалистов по кадрам, рекрутеров и др. Выяснилось, что 37% респондентов уверены: на рынке будет наблюдаться снижение соискательской активности.
Управляющий директор кадровой компании Unity Феликс Кугел указывает, что рынок труда сейчас «просел» и желающим найти работу проще, чем, например, весной. Объективных данных, указывающих на увеличение дефицита рабочих рук, нет. По данным Росстата, пиковые значения потребности в кадрах в 2022 г. пришлись на май: тогда она оценивалась примерно в 1 889 000 человек (статистика рассчитывается на основе заявлений компаний в органы занятости). На конец августа потребность работодателей в кадрах составляла 1 835 496 человек и демонстрировала снижение, говорил «Ведомостям» представитель ведомства, в то время как в августе 2021 г. потребность в кадрах по всей России составляла 2 248 000 человек.
Между тем эксперты не исключают роста дефицита квалифицированных специалистов по разным причинам. Вице-президент по операционному управлению компании Ancor Алексей Миронов говорит, что дефицит традиционно есть среди рабочих специальностей и инженерно-технического персонала: «Это связано со значительным превышением спроса над предложением. Текущая ситуация с мобилизацией, связанная как с привлечением мужского населения на военную службу, так и с отъездом части граждан за пределы страны, нехватку усилила».
«Начиная с 2007 г., когда мы стали регулярно замерять индикаторы состояния делового климата, дефицит квалифицированных кадров всегда попадал в тройку [его основных индикаторов], – говорит президент РСПП Александр Шохин. – Это было и в кризисные годы, и в относительно благополучные, а сейчас мы понимаем, что идет обострение: мобилизация может отвлечь кадры, которые не так просто найти на рынке и не так просто и быстро подготовить». По его словам, речь идет в том числе о рабочих высокой квалификации. HR-директор аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Попова считает, что отъезд россиян не сильно отразится на сегменте «синих воротничков».