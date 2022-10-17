Работодатели смягчают требования к соискателям

«Начиная с 2007 г., когда мы стали регулярно замерять индикаторы состояния делового климата, дефицит квалифицированных кадров всегда попадал в тройку [его основных индикаторов], – говорит президент РСПП Александр Шохин. – Это было и в кризисные годы, и в относительно благополучные, а сейчас мы понимаем, что идет обострение: мобилизация может отвлечь кадры, которые не так просто найти на рынке и не так просто и быстро подготовить». По его словам, речь идет в том числе о рабочих высокой квалификации. HR-директор аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Попова считает, что отъезд россиян не сильно отразится на сегменте «синих воротничков».