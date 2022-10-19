Роструд фактически не выявил нарушений трудовых прав мобилизованных

Сотрудники российских компаний, призванные в рамках частичной мобилизации, не стали массово обращаться на круглосуточную горячую линию Роструда по соблюдению трудовых прав призванных работников, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. За время мобилизационных мероприятий таких обращений на федеральную и региональные линии поступило только 250 – такой объем никак нельзя назвать массовым, констатируют в ведомстве. «Основная масса звонков связаны с разъяснениями в части соблюдения трудовых прав мобилизованных работников», – рассказали в Роструде. Представитель ведомства отметил, что были «единичные случаи», когда работники сообщали о возможном нарушении трудовых прав, но «эти вопросы были урегулированы по телефону в течение суток».