Роструд фактически не выявил нарушений трудовых прав мобилизованных

Роструд фактически не выявил нарушений трудовых прав мобилизованныхС конца сентября они обратились на горячую линию всего 250 раз
Сотрудники российских компаний, призванные в рамках частичной мобилизации, не стали массово обращаться на круглосуточную горячую линию Роструда по соблюдению трудовых прав призванных работников, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. За время мобилизационных мероприятий таких обращений на федеральную и региональные линии поступило только 250 – такой объем никак нельзя назвать массовым, констатируют в ведомстве. «Основная масса звонков связаны с разъяснениями в части соблюдения трудовых прав мобилизованных работников», – рассказали в Роструде. Представитель ведомства отметил, что были «единичные случаи», когда работники сообщали о возможном нарушении трудовых прав, но «эти вопросы были урегулированы по телефону в течение суток».
Указ президента о частичной мобилизации в России вышел 21 сентября. В рамках его требуется призвать 300 000 человек.
На следующий день после публикации указа правительство выпустило постановление о регулировании трудовых отношений мобилизованных, согласно которому работодатели не могут уволить мобилизованного сотрудника: трудовой договор с ним должен быть приостановлен на время службы, а работодатель обязан сохранить за ним рабочее место. Госдума 27 сентября приняла закон о дополнительных гарантиях трудовых прав мобилизованных. Согласно ему период приостановления действия трудового договора засчитывается в стаж работника, а также в стаж работы по специальности. Кроме того, принятый закон предусматривает дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев.
Представитель Роструда также сообщил «Ведомостям», что помимо телефонной горячей линии на сервисе «Дежурный инспектор» на портале «Онлайнинспекция.рф» есть специальный подраздел, где сформирована база ответов. «В случае если пользователь не находит ответ на свой вопрос, он может задать его там же и получить ответ в течение 1–3 рабочих дней», – уточнил представитель Роструда.