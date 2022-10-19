ТПП недовольна стремительным ростом числа самозанятых

ТПП недовольна стремительным ростом числа самозанятыхПредставители палаты выступают за прекращение стимулирования этого режима
Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ обеспокоена ростом числа самозанятых в России, заявила на «круглом столе» в Совете Федерации, посвященном стимулированию развития малого и среднего предпринимательства (МСП), вице-президент палаты Елена Дыбова. Она обратила внимание, что число самозанятых более чем вдвое превысило целевые показатели нацпроекта по малому и среднему предпринимательству: сейчас число самозанятых достигло 5,8 млн человек, а в нацпроекте заложена цифра по достижению 2,5 млн к 2025 г.
Дыбова сообщила, что специалисты ТПП провели опрос среди малых и средних предпринимателей после объявления частичной мобилизации. Он выявил отток кадров из разных сфер в пользу самозанятости и наиболее остро это ощущается в сфере услуг. «Режим удобный и правильный, но это вызов для действующих предпринимателей», — сказала Дыбова и предложила прекратить стимулировать самозанятость и сконцентрировать меры поддержки на производственном бизнесе.
Ранее «Ведомости» сообщали, что по данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza численность самозанятых с начала 2022 г. к октябрю выросла на 1,75 млн человек до 5,6 млн человек, и 70% всего прироста трудящихся в секторе малого и среднего бизнеса пришлось именно на самозанятых. Эксперты FinExpertiza характеризуют ситуацию как «бум самозанятости». По их мнению, рост самозанятости происходит на фоне сокращения общего количества занятых в российской экономике, а также перехода части работников крупных предприятий перешла в этот сектор.
Дыбова отметила, что с началом объявления частичной мобилизации предприниматели стали жаловаться на отток кадров, но не только в сферу самозанятости, но и в оборонно-промышленный комплекс, работники которого получают бронь от призыва. Обострилась, по ее словам, и нехватка инженерных кадров.
По ее словам, в ТПП перечислили несколько мер, которые могли бы сбалансировать ситуацию. В частности, это оказание поддержки бизнесу, который готов вкладываться в обучение своих кадров и не «распылять деньги по центрам занятости». также в ТПП предлагают стимулировать развитие внутренней миграции, чтобы из регионов с избыточным количеством рабочих кадров можно было переехать в дефицитный регион. Для этого нужно подготовить соответствующую базу по всем регионам. «Мы должны производственный сектор насытить кадрами, насытить деньгами, и тогда мы решим вопрос обеспечения не только армии, но и внутреннего рынка», — резюмировала Дыбова.
Заместитель гендиректора Корпорации МСП Наталья Коротченкова сообщила, что предприниматели сейчас в первую очередь обеспокоены бронированием сотрудников на производствах. Она напомнила, что четыре бизнес-объединения (РСПП, «Деловая Россия», «Опора России», ТПП) и Корпорация МСП ранее направили обращение в правительство РФ, в котором предложили дать отсрочку от частичной мобилизации определенной доле работников любых компаний вне зависимости от их отраслевой принадлежности. Это нужно, чтобы избежать риски прекращения деятельности и ухудшения качества услуг. Поэтому пока Корпорация МСП предлагает поддерживать малых и средних предпринимателей льготными кредитами.
Сенатор Владимир Кравченко же заявил, что сейчас «началась другая эпоха» и заявил о необходимости устранения всех барьеров для производства, чтобы «одеть, обуть и защитить нашего солдата».
Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова назвала самозанятость «высокомобильным элементом мягкой подстройки рынка труда к шоковым ситуациям». Но в сложившихся условиях, заявла она, необходимо в первую очередь выработать инструменты развития малого и среднего бизнеса. Она пояснила, что среди самозанятых «более низкая производительность труда и более низкая заработная плата», самозанятые «не занимаются мобилизационными сюжетами» – это задача корпоративной занятости: «И ТПП высветила эту проблему».
В подготовке материала принимала участие Валерия Мишина