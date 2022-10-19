ТПП недовольна стремительным ростом числа самозанятых

По ее словам, в ТПП перечислили несколько мер, которые могли бы сбалансировать ситуацию. В частности, это оказание поддержки бизнесу, который готов вкладываться в обучение своих кадров и не «распылять деньги по центрам занятости». также в ТПП предлагают стимулировать развитие внутренней миграции, чтобы из регионов с избыточным количеством рабочих кадров можно было переехать в дефицитный регион. Для этого нужно подготовить соответствующую базу по всем регионам. «Мы должны производственный сектор насытить кадрами, насытить деньгами, и тогда мы решим вопрос обеспечения не только армии, но и внутреннего рынка», — резюмировала Дыбова.