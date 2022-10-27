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Бизнес стал реже обращаться в суд после начала спецоперации

Число гражданско-правовых споров в России снизилось за полгода
Екатерина Каляпина Екатерина Гробман
На снижение судебных дел повлияло несколько сдерживающих факторов, в том числе мораторий на банкротство / Евгений Разумный / Ведомости

Количество судебных гражданско-правовых споров в России с марта по август 2022 г. снизилось: всего зафиксировано 56 707 судебных дел, что на 16% меньше, чем за период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. Об этом свидетельствует анализ динамики судебных споров российских юридических лиц, который провели эксперты сервиса «Главбух контрагенты» (входит в группу «Актион»).

Исследование, с которым ознакомились «Ведомости», проводилось путем количественного анализа судебных дел по договорам поставки, купли-продажи, оказанию услуг, подряда, аренды, зафиксированных на территории России с 1 сентября 2021 г. по 28 февраля 2022 г. и с 1 марта по 31 августа 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных