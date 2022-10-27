Бизнес стал реже обращаться в суд после начала спецоперации

Бизнес стал реже обращаться в суд после начала спецоперацииЧисло гражданско-правовых споров в России снизилось за полгода
Количество судебных гражданско-правовых споров в России с марта по август 2022 г. снизилось: всего зафиксировано 56 707 судебных дел, что на 16% меньше, чем за период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. Об этом свидетельствует анализ динамики судебных споров российских юридических лиц, который провели эксперты сервиса «Главбух контрагенты» (входит в группу «Актион»).
Исследование, с которым ознакомились «Ведомости», проводилось путем количественного анализа судебных дел по договорам поставки, купли-продажи, оказанию услуг, подряда, аренды, зафиксированных на территории России с 1 сентября 2021 г. по 28 февраля 2022 г. и с 1 марта по 31 августа 2022 г.
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