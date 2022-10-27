Бизнес стал реже обращаться в суд после начала спецоперации

Количество судебных гражданско-правовых споров в России с марта по август 2022 г. снизилось: всего зафиксировано 56 707 судебных дел, что на 16% меньше, чем за период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. Об этом свидетельствует анализ динамики судебных споров российских юридических лиц, который провели эксперты сервиса «Главбух контрагенты» (входит в группу «Актион»).