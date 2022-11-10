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Минтруд допустил сохранение среднего заработка за любыми сокращенными сотрудниками в течение трех месяцев

Для этого им достаточно обратиться в службу занятости и не найти новую работу
Павел Сутулин
Максим Стулов / Ведомости

Минтруд причислил к так называемым «исключительным случаям» ситуацию, когда сокращенному работнику не удалось трудоустроиться в течение трех месяцев со дня увольнения, а значит, он имеет право на выплату среднего заработка. Это следует из письма ведомства (№ 14-1/ООГ-6387), с которым ознакомились «Ведомости».

Сейчас, согласно Трудовому кодексу (ТК), непосредственно при увольнении работнику полагается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Эта сумма выплачивается в последний день работы вместе с расчетом и компенсацией за неиспользованный отпуск. В том случае, если за первый месяц после сокращения работник не найдет новую работу, работодатель обязан выплатить ему средний заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Кроме того, как указано в ст. 178 ТК РФ, «в исключительных случаях по решению органа службы занятости населения» работодатель обязан выплатить работнику средний заработок и за третий месяц – при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных