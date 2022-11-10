Минтруд допустил сохранение среднего заработка за любыми сокращенными сотрудниками в течение трех месяцев

Сейчас, согласно Трудовому кодексу (ТК), непосредственно при увольнении работнику полагается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Эта сумма выплачивается в последний день работы вместе с расчетом и компенсацией за неиспользованный отпуск. В том случае, если за первый месяц после сокращения работник не найдет новую работу, работодатель обязан выплатить ему средний заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Кроме того, как указано в ст. 178 ТК РФ, «в исключительных случаях по решению органа службы занятости населения» работодатель обязан выплатить работнику средний заработок и за третий месяц – при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения.