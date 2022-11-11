Работодателям будет проще нанимать детей 14–15 лет

Работодателям будет проще нанимать детей 14–15 летДля этого не потребуется согласия органа опеки
Снять барьеры для трудоустройства несовершеннолетних и исключить из ТК избыточные нормы предлагают депутаты от фракции «Единая Россия». Документ в Госдуму внесли, в частности, Артем Метелев, Андрей Исаев и Ольга Казакова (все единороссы). Они предлагают пересмотреть законодательный подход к участию органов опеки и попечительства в трудоустройстве детей.
Сейчас, если на работу устраивается сотрудник в возрасте менее 15 лет, требуется разрешение таких органов и письменное согласие одного из родителей (попечителей). Депутаты предлагают исключить требование об участии органов опеки при заключении трудового договора с лицами, достигшими 14 лет.
При этом при трудоустройстве лиц в возрасте до 14 лет такое разрешение по-прежнему будет являться обязательным. Сейчас дети, не достигшие 14 лет, могут принимать участие в творческих работах (при создании и исполнении произведений в организациях кинематографии, театрах, цирках, а также в концертных организациях). Также трудовые договоры можно заключать с юными спортсменами.
«Поддерживаем исключение необходимости получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора», – заявил «Ведомостям» представитель уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, отметив, что для трудоустройства «достаточно будет согласия одного из родителей или законного представителя». В аппарате детского омбудсмена пояснили, что такая поправка соотносится с положениями Семейного кодекса «в части принятия решений о порядке воспитания детей со стороны их родителей».
Необходимость согласия органа опеки предлагается сохранить при трудоустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полагают авторы законопроекта. Представитель детского омбудсмена заявил, что и это предложение депутатов «представляется целесообразным», так как это позволит «исключить возможные злоупотребления». Но он отметил, что «механизм требует обсуждения с экспертами и специалистами, поскольку эта норма не должна затруднять реализацию социальных проектов по профориентации и трудоустройству подростков, воспитывающихся в организациях для детей-сирот».
Профессор Московского государственного психолого-педагогического университета, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних Галина Семья полагает, что нет «смысла во вмешательстве органов опеки в процедуру трудоустройства несовершеннолетних». «Они не смогут заранее предупредить нарушение трудовых прав несовершеннолетних», – сказала она «Ведомостям».
Также законопроект предполагает разработку методических рекомендаций по определению работ для несовершеннолетних, что должен будет сделать Минтруд по согласованию с Минздравом. Методическим руководством смогут воспользоваться региональные власти, утверждая перечни работ, рекомендованных для несовершеннолетних .
Еще одно новшество касается медицинских осмотров несовершеннолетних. Сейчас все работники в возрасте до 18 лет должны пройти предварительный медосмотр при приеме на работу. Депутаты же предлагают освободить работодателей от его организации, если у соискателя есть результаты осмотра, проведенного не более года назад. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас необходимость его проведения является «одним из барьеров» при детском трудоустройстве: медосмотр оплачивается работодателем, и его стоимость может превышает 6000 руб. При этом средний период трудоустройства детей составляет около 15 дней, что делает прием на работу ребенка невыгодным для работодателя.
Кроме того, как пояснила «Ведомостям» эксперт службы Правового консалтинга компании «Гарант» Елена Воронова, сейчас не существует утвержденного порядка проведения такого медосмотра: «Не ясно, как именно должна оцениваться возможность ребенка выполнять тот или иной труд: какие обследования для этого необходимо пройти, какие противопоказания выявлять». «Лишний раз гонять ребенка по медосмотрам – это лишняя трата времени и нервов, – говорит Семья. – Поэтому идея того, что можно опираться на профилактические осмотры, разумна».
Парламентарии также предлагают зафиксировать в ТК условия для проверки работодателей по соблюдению требований законодательства в отношении сотрудников в возрасте до 18 лет. Сейчас основанием для проверок может послужить, например, информация, полученная от органов власти и местного самоуправления, профсоюзов, СМИ. Депутаты же предлагают инициировать проверку только по заявлению самого несовершеннолетнего или его законного представителя. В этом Галина Семья усматривает риски снижения уровня защищенности несовершеннолетних. «Дети и их родители не всегда в полной мере информированы о своих трудовых правах», – пояснила она.
Авторы поправок рассчитывают, что «принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня трудоустройства несовершеннолетних». Они обращают внимание на высокую востребованность такой возможности среди несовершеннолетних. В пояснительной записке приводятся данные исследования ВЦИОМа от 2021 г.: тогда 91% опрошенных школьников старших классов заявили, что хотели бы подрабатывать во время летних каникул.
Но поправки не ликвидируют все барьеры, которые делают трудоустройство несовершеннолетних малопривлекательным для работодателей, обращает внимание партнер BGP Litigation Анна Иванова. Например, указывает она, несовершеннолетние являются единственной категорией работников, увольнение которых по инициативе работодателя необходимо согласовывать с органами власти: согласно ст. 269 ТК, для этого требуется согласие государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.
В подготовке статьи участвовала Валерия Мишина