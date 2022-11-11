Работодателям будет проще нанимать детей 14–15 лет

Еще одно новшество касается медицинских осмотров несовершеннолетних. Сейчас все работники в возрасте до 18 лет должны пройти предварительный медосмотр при приеме на работу. Депутаты же предлагают освободить работодателей от его организации, если у соискателя есть результаты осмотра, проведенного не более года назад. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас необходимость его проведения является «одним из барьеров» при детском трудоустройстве: медосмотр оплачивается работодателем, и его стоимость может превышает 6000 руб. При этом средний период трудоустройства детей составляет около 15 дней, что делает прием на работу ребенка невыгодным для работодателя.