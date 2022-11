Корпоративное волонтерство повышает лояльность сотрудников

Сотрудники, чувствующие, что их работа имеет социальную значимость, в 5 раз больше вовлечены в работу, следует из аналитической презентации консалтинговой компании Kept, подготовленной к форуму «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Как заявила «Ведомостям» директор группы операционных рисков компании Kept Мария Калиновская, аналитическая презентация подготовлена из данных различных актуальных исследований – как российских, так и зарубежных. По данным Kept, 59% опрошенных представителей бизнеса считают, что корпоративное волонтерство – хороший инструмент для снижения текучки кадров. 89% опрошенных отметили корреляцию между участием сотрудников в волонтерской деятельности и более высокой вовлеченностью в работу, а 85% говорят, что сотрудники компаний, ведущие волонтерскую деятельность, более лояльны к своей работе.