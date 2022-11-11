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Корпоративное волонтерство повышает лояльность сотрудников

59% респондентов Kept называют его инструментом для снижения текучки кадров
Елена Рожкова
Корпоративное волонтерство будет активнее развиваться в России, если на расходы по благотворительности будут расширять налоговые вычеты / Андрей Гордеев / Ведомости

Сотрудники, чувствующие, что их работа имеет социальную значимость, в 5 раз больше вовлечены в работу, следует из аналитической презентации консалтинговой компании Kept, подготовленной к форуму «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Как заявила «Ведомостям» директор группы операционных рисков компании Kept Мария Калиновская, аналитическая презентация подготовлена из данных различных актуальных исследований – как российских, так и зарубежных. По данным Kept, 59% опрошенных представителей бизнеса считают, что корпоративное волонтерство – хороший инструмент для снижения текучки кадров. 89% опрошенных отметили корреляцию между участием сотрудников в волонтерской деятельности и более высокой вовлеченностью в работу, а 85% говорят, что сотрудники компаний, ведущие волонтерскую деятельность, более лояльны к своей работе.

По данным аналитиков Kept, 69% респондентов уверены, что корпоративное волонтерство является способом ускорить подбор новых сотрудников. 87% респондентов считают, что корпоративное волонтерство дает компании позитивный PR-эффект, еще 80% опрошенных думают, что это помогает развивать и GR-направление. Президент «Опоры России» Александр Калинин согласен с мнением, что развитие корпоративного волонтерства в организации помогает налаживать связи с государством. «Если речь идет о волонтерских проектах компаний в регионах, то власти охотно соглашаются на помощь с организацией [мероприятий]», – говорит Калинин. Кроме того, по его мнению, бизнес, развивающий внутреннюю социальную политику, а также корпоративное волонтерство, более привлекателен для соискателей: «Люди охотнее идут работать в компанию, если видят, что она проявляет заботу [о своих сотрудниках]». По мнению депутата Госдумы, главы комитета по молодежной политике Артема Метелева («Единая Россия»), сегодня трудно представить крупную компанию, которая не уделяет внимания социальным аспектам: «Этого требуют сами люди, которые хотят быть участниками корпоративной культуры [организации]. Это влияет на кадровые вопросы, на лояльность сотрудников, их вовлеченность в работу».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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