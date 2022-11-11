Корпоративное волонтерство повышает лояльность сотрудников

По данным аналитиков Kept, 69% респондентов уверены, что корпоративное волонтерство является способом ускорить подбор новых сотрудников. 87% респондентов считают, что корпоративное волонтерство дает компании позитивный PR-эффект, еще 80% опрошенных думают, что это помогает развивать и GR-направление. Президент «Опоры России» Александр Калинин согласен с мнением, что развитие корпоративного волонтерства в организации помогает налаживать связи с государством. «Если речь идет о волонтерских проектах компаний в регионах, то власти охотно соглашаются на помощь с организацией [мероприятий]», – говорит Калинин. Кроме того, по его мнению, бизнес, развивающий внутреннюю социальную политику, а также корпоративное волонтерство, более привлекателен для соискателей: «Люди охотнее идут работать в компанию, если видят, что она проявляет заботу [о своих сотрудниках]». По мнению депутата Госдумы, главы комитета по молодежной политике Артема Метелева («Единая Россия»), сегодня трудно представить крупную компанию, которая не уделяет внимания социальным аспектам: «Этого требуют сами люди, которые хотят быть участниками корпоративной культуры [организации]. Это влияет на кадровые вопросы, на лояльность сотрудников, их вовлеченность в работу».