Упрощенное получение вида на жительства для IТ-специалистов привлечет в Россию специалистов из СНГ

Упрощенное получение вида на жительства для IТ-специалистов привлечет в Россию специалистов из СНГО соответствующем решении объявил 15 марта представитель МВД
Процедура трудоустройства и получения вида на жительство (ВНЖ) в России упрощена для иностранных IТ-специалистов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Иностранному IT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной IТ-компании, а также членам его семьи <...> предоставлено право на получение вида на жительство в Российской Федерации без срока действия в упрощенном порядке», – сообщила Волк. Она отметила, что для получения ВНЖ программистам нужно обратиться в местные подразделения министерства по вопросам миграции.
Для подачи заявления необходимо иметь подтверждающие личность документы, договор с работодателем, а также документ об образовании. Членам семьи нужно будет предоставить только документы, подтверждающие степень родства. Срок рассмотрения такого заявления будет составлять три месяца. У работника должен быть заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ с IT-организацией. При этом организация должна иметь государственную аккредитацию.