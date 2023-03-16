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Упрощенное получение вида на жительства для IТ-специалистов привлечет в Россию специалистов из СНГ

О соответствующем решении объявил 15 марта представитель МВД
Анастасия Майер
Freepik

Процедура трудоустройства и получения вида на жительство (ВНЖ) в России упрощена для иностранных IТ-специалистов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Иностранному IT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной IТ-компании, а также членам его семьи <...> предоставлено право на получение вида на жительство в Российской Федерации без срока действия в упрощенном порядке», – сообщила Волк. Она отметила, что для получения ВНЖ программистам нужно обратиться в местные подразделения министерства по вопросам миграции.

Для подачи заявления необходимо иметь подтверждающие личность документы, договор с работодателем, а также документ об образовании. Членам семьи нужно будет предоставить только документы, подтверждающие степень родства. Срок рассмотрения такого заявления будет составлять три месяца. У работника должен быть заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ с IT-организацией. При этом организация должна иметь государственную аккредитацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных