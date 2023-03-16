Упрощенное получение вида на жительства для IТ-специалистов привлечет в Россию специалистов из СНГ

Процедура трудоустройства и получения вида на жительство (ВНЖ) в России упрощена для иностранных IТ-специалистов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Иностранному IT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной IТ-компании, а также членам его семьи <...> предоставлено право на получение вида на жительство в Российской Федерации без срока действия в упрощенном порядке», – сообщила Волк. Она отметила, что для получения ВНЖ программистам нужно обратиться в местные подразделения министерства по вопросам миграции.