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Работодатели стали в 1,5 раза дольше искать сотрудников

Острый дефицит персонала испытывают компании из сферы образования и науки, медицины и энергетики
Ярослава Костенко
Евгений Разумный / Ведомости

Российские работодатели стали дольше искать сотрудников, следует из данных опросов онлайн-сервисов для поиска кадров. Больше половины представителей бизнеса заявили, что последние полгода им требуется больше времени на закрытие вакансии, следует из тематического интервью ресурса по подбору персонала «Работа.ру» и облачной HR-платформы «Сбера». Эту тенденцию подтверждает и совместное исследование площадки онлайн-рекрутинга HeadHunter (HH.ru) и агентства «Яков и партнеры». Оба опроса есть у «Ведомостей».

В среднем срок закрытия вакансии вырос в 1,5 раза – с двух месяцев в 2021 г. до трех месяцев в 2022 г., следует из данных HH.ru. В опросе (проводился в декабре 2022 г. – январе 2023 г.) приняли участие 220 крупнейших частных работодателей, их спрашивали, как изменился средний срок поиска кандидатов сейчас по сравнению с периодом до начала специальной военной операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных