Работодатели стали в 1,5 раза дольше искать сотрудников

Работодатели стали в 1,5 раза дольше искать сотрудниковОстрый дефицит персонала испытывают компании из сферы образования и науки, медицины и энергетики
Российские работодатели стали дольше искать сотрудников, следует из данных опросов онлайн-сервисов для поиска кадров. Больше половины представителей бизнеса заявили, что последние полгода им требуется больше времени на закрытие вакансии, следует из тематического интервью ресурса по подбору персонала «Работа.ру» и облачной HR-платформы «Сбера». Эту тенденцию подтверждает и совместное исследование площадки онлайн-рекрутинга HeadHunter (HH.ru) и агентства «Яков и партнеры». Оба опроса есть у «Ведомостей».
В среднем срок закрытия вакансии вырос в 1,5 раза – с двух месяцев в 2021 г. до трех месяцев в 2022 г., следует из данных HH.ru. В опросе (проводился в декабре 2022 г. – январе 2023 г.) приняли участие 220 крупнейших частных работодателей, их спрашивали, как изменился средний срок поиска кандидатов сейчас по сравнению с периодом до начала специальной военной операции.