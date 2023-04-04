Работодатели стали в 1,5 раза дольше искать сотрудников

В среднем срок закрытия вакансии вырос в 1,5 раза – с двух месяцев в 2021 г. до трех месяцев в 2022 г., следует из данных HH.ru. В опросе (проводился в декабре 2022 г. – январе 2023 г.) приняли участие 220 крупнейших частных работодателей, их спрашивали, как изменился средний срок поиска кандидатов сейчас по сравнению с периодом до начала специальной военной операции.