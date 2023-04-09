ChatGPT и управление персоналом

ChatGPT создан на основе языковой модели GPT-3.5 – генеративной трансформенной нейросети GPT, предобученной на больших текстовых данных – 300 млрд слов на разных языках, которые компания OpenAI взяла из интернета. ChatGPT способен выполнять самые разные задачи: писать стихи, сценарии, резюме и рекомендательные письма, вести осмысленный диалог, подготовить проект типового контракта с сотрудником, контрагентом, подрядчиком и т. п., ответить на юридические вопросы и вопросы по налогам, составить положение о политике компании в области соцсетей, ответить на вопросы сотрудников, столкнувшихся с конфликтами, несправедливостью, воровством, написать брошюру и статью для корпоративного журнала, перевести текст на другой язык, подготовить встречу и вести ее протокол, сдать экзамен МВА и спрограммировать простые вирусы.