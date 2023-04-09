ChatGPT и управление персоналом

ChatGPT и управление персоналомКакие его способности могут пригодиться HR-службам в России
Армия корпоративных пользователей ChatGPT – интеллектуального чат-бота компании OpenAI, генерирующего качественные тексты на естественном языке, – растет во всем мире. По данным опроса, проведенного социальной сетью Fishbowl в конце января 2023 г., 43% сотрудников Amazon, Bank of America, Edelman, Google, IBM, JPMorgan, McKinsey, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России), Nike, Twitter и других крупных компаний США уже применяют ChatGPT в работе. Месяцем ранее таких насчитывалось на 16 п. п. меньше.
ChatGPT создан на основе языковой модели GPT-3.5 – генеративной трансформенной нейросети GPT, предобученной на больших текстовых данных – 300 млрд слов на разных языках, которые компания OpenAI взяла из интернета. ChatGPT способен выполнять самые разные задачи: писать стихи, сценарии, резюме и рекомендательные письма, вести осмысленный диалог, подготовить проект типового контракта с сотрудником, контрагентом, подрядчиком и т. п., ответить на юридические вопросы и вопросы по налогам, составить положение о политике компании в области соцсетей, ответить на вопросы сотрудников, столкнувшихся с конфликтами, несправедливостью, воровством, написать брошюру и статью для корпоративного журнала, перевести текст на другой язык, подготовить встречу и вести ее протокол, сдать экзамен МВА и спрограммировать простые вирусы.