Работодатели назвали ключевые навыки для топ-менеджеров

Работодатели назвали ключевые навыки для топ-менеджеровНа первом месте – коммуникабельность, лидерство – на седьмом
По мнению работодателей, руководитель должен быть в первую очередь коммуникабельным – о важности этого качества при поиске кандидата заявили представители 50% компаний, опрошенных сервисом для поиска вакансий hh.ru и агентством «Яков и партнеры» (ранее – McKinsey в России).
Исследование (его результаты есть у «Ведомостей») проводилось с декабря 2022 г. по январь 2023 г. В нем приняли участие более 220 работодателей по всей России.
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