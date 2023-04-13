В России почти половина кадров на рынке труда – выпускники колледжей

В России почти половина кадров на рынке труда – выпускники колледжейПри этом зарплата у них на треть меньше, чем у выпускников вузов
В техникумах и колледжах учится больше молодежи, чем в вузах. Как следует из доклада лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ, который 12 апреля представлен на XXIV Ясинской международной научной конференции, 42,8% молодежи 19–29 лет учится по программам подготовки специалистов среднего звена, в то время как в вузах – 35%. Средняя зарплата официально трудоустроенных выпускников системы среднего специального образования (СПО) – 35 400 руб., что на треть меньше, чем у выпускников вузов, утверждают специалисты ВШЭ.
Доля людей со СПО занимает 45% от общей численности занятых, или 32 млн человек, которые занимают рабочие места во всех отраслях экономики. Санкции, отток трудовых мигрантов и дефицит кадров на стройках и в сфере услуг обострили потребность в рабочих и специалистах среднего звена, резюмируют авторы доклада. Тем не менее выпускники системы СПО чаще, чем выпускники вузов, имеют проблемы с трудоустройством и зачастую зарплату ниже. Официально трудоустроены лишь 40% россиян со средним образованием по сравнению с 69% бакалавров и 76% магистров. При этом такая низкая доля трудоустройства может объясняться в том числе занятостью в неформальном секторе экономики.