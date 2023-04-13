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В России почти половина кадров на рынке труда – выпускники колледжей

При этом зарплата у них на треть меньше, чем у выпускников вузов
Егор Губернаторов
Доля выпускников программ подготовки среднего звена поступательно растет с 2015 г. / Евгений Леонов / ТАСС

В техникумах и колледжах учится больше молодежи, чем в вузах. Как следует из доклада лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ, который 12 апреля представлен на XXIV Ясинской международной научной конференции, 42,8% молодежи 19–29 лет учится по программам подготовки специалистов среднего звена, в то время как в вузах – 35%. Средняя зарплата официально трудоустроенных выпускников системы среднего специального образования (СПО) – 35 400 руб., что на треть меньше, чем у выпускников вузов, утверждают специалисты ВШЭ.

Доля людей со СПО занимает 45% от общей численности занятых, или 32 млн человек, которые занимают рабочие места во всех отраслях экономики. Санкции, отток трудовых мигрантов и дефицит кадров на стройках и в сфере услуг обострили потребность в рабочих и специалистах среднего звена, резюмируют авторы доклада. Тем не менее выпускники системы СПО чаще, чем выпускники вузов, имеют проблемы с трудоустройством и зачастую зарплату ниже. Официально трудоустроены лишь 40% россиян со средним образованием по сравнению с 69% бакалавров и 76% магистров. При этом такая низкая доля трудоустройства может объясняться в том числе занятостью в неформальном секторе экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных