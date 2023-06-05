Доля довольных своей зарплатой россиян выросла в 2022 году

Доля довольных своей зарплатой россиян выросла в 2022 годуПо данным Росстата, половина опрошенных граждан удовлетворены собственным заработком
Доля довольных своей зарплатой россиян выросла за два года более чем на 6 процентных пунктов (п. п.) до 50,6%, следует из данных Росстата по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного в 2022 г. Исследование проводится один раз в два года. В 2020 г. общая оценка удовлетворенности составляла 44%.
Наблюдения условий жизни населения охватили 60 000 домохозяйств по всей стране. Исследование предназначено «для использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ», следует из методологии.