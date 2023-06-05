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Доля довольных своей зарплатой россиян выросла в 2022 году

По данным Росстата, половина опрошенных граждан удовлетворены собственным заработком
Ярослава Костенко
Чаще остальных довольны оплатой своего труда руководители организаций и органов власти (69,7%), а также специалисты высшего уровня квалификации (58,1%) / Максим Стулов / Ведомости

Доля довольных своей зарплатой россиян выросла за два года более чем на 6 процентных пунктов (п. п.) до 50,6%, следует из данных Росстата по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного в 2022 г. Исследование проводится один раз в два года. В 2020 г. общая оценка удовлетворенности составляла 44%.

Наблюдения условий жизни населения охватили 60 000 домохозяйств по всей стране. Исследование предназначено «для использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ», следует из методологии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных